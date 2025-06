V prémiové sféře TWS sluchátek je poměrně široký výběr, doplňují jej pak sluchátka Buds 5 Pro od Xiaomi, která slibují kvalitní Hi-Res přednes, skvělé ANC i velmi povedené nabíjecí pouzdro s podporou bezdrátového nabíjení. Obhájí cenu okolo 4 tisíc korun?

Pokud hledáte nová TWS sluchátka s kvalitním zvukovým výstupem, máte v dnešní době poměrně široký výběr. O pozornost se hlásí i Xiaomi s modelem Buds 5 Pro, který existuje jak ve variantě s Wi-Fi připojením, tak bez něj – a právě na tento kousek se dnes zaměříme. Pokud si myslíte, že bez Wi-Fi nejsou Buds 5 Pro zajímavá, dost pravděpodobně vás přesvědčíme o opaku. Kromě vkusného designu zaujmou také certifikací Hi-Res, laděním Harman Audio EFX se dvěma profily ekvalizéru nebo třeba skvělou výdrží. Vzhledem k tomu, že se s cenou drží pod hranicí 4 tisíc korun, jedná se o vůbec nejdostupnější prémiová sluchátka. Nebo se snad pleteme a do prémiového klubu nepatří?

Technické parametry Xiaomi Buds 5 Pro

Rozměry pouzdra 60,5 × 48,5 × 26,8 mm Rozměry sluchátek 25,8 × 31,4 × 21,2 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 41,8/5,6 g ANC ano Dynamický měnič 11mm duální magnetický měnič s planární membránou Bezdrátové nabíjení ano, Qi Rychlonabíjení ano, 4,5 h poslechu za 10 minut Výdrž poslechu bez/s ANC 8 hodin Výdrž celková (s pouzdrem) bez/s ANC 40 hodin Certifikace odolnosti sluchátek IP54 Komunikace/multipoint Bluetooth 5.4/ano Kodeky SBC, AAC, LDAC a aptX Adaptive Cena cca 4 000 Kč

Obsah balení: základ

V malé krabičce naleznete kromě nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky s koncovkami ve velikosti M také USB-A–USB-C kabel s délkou 20 cm a trojici náhradních koncovek ve velikostech XS, S a L. Nechybí ani uživatelský manuál. Osobně bych v balení rád viděl i ochranné cestovní pouzdro, a to kvůli tělu náchylnému na škrábance, ovšem ani konkurence pouzdro obvykle nenabízí, takže to ani u Xiaomi nebudu považovat za nevýhodu – dokoupit si jej můžete, koneckonců, za pár desetikorun sami.

Líbilo se nám hned čtyři velikosti koncovek v balení

Konstrukční zpracování: lehká a lehce nudná

Xiaomi Buds 5 Pro jsou vcelku klasická „špuntová sluchátka s nožkou“, ovšem obyčejná rozhodně nejsou. K dispozici jsou dvě barevné varianty – bílá a šedo-zlatá, přičemž obě varianty kombinují matné a lesklé plasty nabíjecího pouzdra i samotných sluchátek. Celek působí vkusně, sluchátka na sebe zbytečně nepřitahují pozornost, přesto jsou „svá“ a designová linka Xiaomi je vcelku jasně čitelná. Jedno sluchátko má zhruba 25,8 × 31,4 × 21,2 mm a váží 5,6 g. I když je hmotnost vyšší, než je zvykem, v uších působí mnohem lehčeji.

Kdo zná moje testy TWS sluchátek, dobře ví, že nejsem zrovna velký příznivec špuntů, preferuji spíše pecky – o to více jsem byl zvědav, jak pohodlná Xiaomi Buds 5 Pro budou. Dalo by se říci, že s každou novou recenzí bezdrátových špuntů přehodnocuji komfort zpětně, prozatím nejpohodlnější TWS špunty pro mě byly OnePlus Buds Pro. Mám radost, že mohu říci, že Xiaomi Buds 5 Pro jsou prakticky stejně pohodlná – v uších je prakticky necítím, což se mi stává pouze výjimečně. Je jasné, že komfort je značně individuální, mně například nesedí špunty od Applu, ale u vás to může být zcela obráceně.

Po stránce designu jsou sluchátka sympatická, průchody pro senzory a mikrofony jsou nenápadné, přesto se nemohu ubránit dojmu, že působí trochu více „plastově“ než některá konkurence – dle mého za to může právě kombinace matných a lesklých plastů, přičemž u šedo-zlaté varianty je efekt možná ještě výraznější. Neříkám, že Xiaomi Buds 5 Pro nejsou hezká, jen jsou možná neutrální až příliš. Sluchátka jsou odolná dle IP54, takže s nimi můžete vyrazit i do posilovny, případně na lehátko k bazénu.

S čím jsem naopak maximálně spokojen, to je nabíjecí pouzdro – s rozměry 60,5 × 48,5 × 26,8 mm a hmotností necelých 42 gramů patří velikostí do středu, perfektní je ovšem uložení sluchátek – výklopné víko otevře kromě vrchu pouzdra i část předního dílu, díky čemuž jsou sluchátka v pouzdře uložená jako na výstavce. Zásluhou toho je vyjmutí sluchátek maximálně pohodlné, stejně tak jejich uložení – magnety jsou natolik silné, že sluchátka stačí přiblížit, přičemž magnety si sluchátka samy přitáhnou. Výklopná část sluchátek je z lesklého plastu, takže se nevyhnete prakticky nonstop čištění, ideálně hadříkem z mikrovlákna. Zřejmě vás nepřekvapí, že je tato část magnetem i na vlasové škrábance, takže investice do ochranného vaku se jeví jako rozumná. Dodáme, že nabíjecí pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení dle standardu Qi, což chválíme.

Líbilo se nám v uších sedí skvěle

odolnost dle IP54

perfektní uložení v nabíjecím pouzdru

v uších působí velmi lehce

Nelíbilo se nám lesklé plasty na pouzdře

působí více plastově (minimálně šedo-zlatá varianta)

Výdrž a nabíjení: slušné hodnoty

Xiaomi se v propagačních materiálech chlubí úctyhodnou výdrží až 8 hodin na nabití, je však důležité poznamenat, že se jedná o přehrávání bez aktivního ANC a prostorového zvuku a za pomoci kodeku AAC. Pokud plánujete poslech s ANC a využijete kodek aptX Lossless, počítejte s výdrží kratší o zhruba 2,5 hodiny, stále jde však o perfektní hodnoty. Samotné pouzdro je schopné obnovit energii ve sluchátkách celkem 4×, což znamená, že teoreticky lze dosáhnout výdrže až 40 hodin – ovšem bez ANC, s ANC je to asi 30 hodin. Dobrou zprávou je, že sluchátkám nechybí funkce rychlonabíjení – už za 10 minut v pouzdře se můžete těšit na 4 hodiny poslechu (bez ANC). Nechybí ani bezdrátové nabíjení, kdy pouzdro stačí položit na libovolnou Qi podložku. Kompletní nabití pouzdra (i s vybitými sluchátky uvnitř) zabere zhruba 75 minut pomocí kabelu, případně 2,5 hodiny bezdrátově.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlonabíjení

bezdrátové nabíjení

Funkce a zvuk: to se nám líbí

Xiaomi Buds 5 Pro výrobce řadí mezi prémiová sluchátka a podporuje to i nabídkou funkcí a certifikací. Jde o vůbec první sluchátka s duálním zesilovačem Xiaomi, který nezávisle řídí vysokofrekvenční a nízkofrekvenční jednotky. Bohaté basy zajišťuje duální 11mm magnetický měnič, planární měnič se stará o čisté výšky a střední tóny optimalizuje keramický výškový měnič. Díky bezeztrátovému zvuku 48 kHz/24 bit může přenosová rychlost dosáhnout až 2,1 Mb/s, to se však týká jen případů, kdy sluchátka párujete s nejnovějšími smartphony Xiaomi řady 15 a Xiaomi Mix Flip. Z kodeků však sluchátka podporují SBC, AAC, LDAC i aptX Adaptive, takže si na své přijde i náročnější posluchač, který smartphone od Xiaomi nevlastní.

O kvalitě hovoří i ladění Harman Golden Ear (Harman AudioEFX), nechybí 6 speciálních přednastavených ekvalizérů (Harman AudioEFX, Harman Master, Snížit basy, Zvýraznění výšek, Zvýraznění hlasu, Audiofil) a 2 zvukové profily (jeden pro hudbu, druhý pro video). Sluchátka mají certifikace Hi-Res Audio Wireless a Snapdragon Sound. Co se týká latence, s kompatibilními produkty (opět od Xiaomi) lze dosáhnout zpoždění 50 ms. Funkce hraní her s nízkou latencí 50 ms vyžaduje povolení funkce Bluetooth Low Energy v nastavení Bluetooth na telefonu. Mezi modely telefonů podporující tuto funkci patří Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14 Ultra a Xiaomi 14. Další modely budou podporovány v budoucnu.

Sluchátka se inteligentně přizpůsobí na základě zvukovodu a velikosti hlavy každého uživatele, navíc nechybí funkce sledování pohybu hlavy, která zajišťuje prostorový zvuk u podporovaného obsahu. Tuto (a další) funkci je však nejdříve potřeba aktivovat v aplikaci Xiaomi Earbuds, která je k dispozici zdarma pro iOS i Android.

Když už zmiňujeme aplikaci, skrze tu lze nastavit i další funkce – nechybí totiž režim propustnosti (Transparentní režim) a potlačení hluku – tedy ANC – v několika režimech. Režim ANC lze nastavit manuálně v rozsahu Slabé až Silné, případně můžete aktivovat možnost Přizpůsobivé potlačení hluku a nechat vše na automatice. Xiaomi slibuje, že sluchátka dokážou eliminovat ruchy o hlasitosti 55 dB, dle mého názoru jsou však skvěle použitelná i (v mnohem hlučnější) tramvaji či jiných prostředcích MHD. Na těle každého sluchátka jsou hned tři mikrofony, které ve spojení s AI dokážou eliminovat také nárazy větru do rychlosti 15 m/s.

Xiaomi Buds 5 Pro zastoupí i diktafon.

Sluchátka se ovládají skrze tlakové senzory na boční straně každé nožky, obdobně jako AirPods. Gesta lze v aplikaci pochopitelně přizpůsobit, mám radost, že skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost, dokonce hned dvěma způsoby. Buď můžete nastavit dvojklik, nebo můžete prstem potáhnout nahoru/dolů po dotykové plošce, což je ještě komfortnější.

Sluchátka mohou dokonce posloužit i jako nenápadný diktafon na vašich schůzkách. Nahrávání lze spustit přímo přes nabíjecí pouzdro, kdy stačí třikrát stisknout párovací tlačítko, případně rovnou skrze sluchátka. Ta vám tak mohou nahrávat vaše hlasové poznámky, které lze následně nechat přepsat umělou inteligencí do psané podoby. K tomu už je však zapotřebí vlastnit podporovaný smartphone – tedy Xiaomi 15 nebo Xiaomi 15 Ultra. Dodáme, že každé ze sluchátek může nahrát až 120 minut, což znamená, že ve výsledku si můžete uložit až 4 hodiny nahrávek.

Xiaomi Buds 5 Pro kladou důraz na basovou složku, zvláště pak při nastavení Harman AudioEFX – basy jsou vyvážené, přesto výrazné, a to přesně podle mého gusta. Zklamán jsem nebyl ani hloubkou scény. Na poměry TWS sluchátek jde o špičkový výsledek, přičemž nejvíce mi přednes připomíná ladění sluchátek Sennheiser, která dlouhodobě považuji za špičku. Díky certifikaci Hi-Res si zvuk užijí i ti, kteří neposlouchají hudbu jen skrze YouTube nebo Spotify, ale naopak používají Tidal či vlastní sbírku v nejvyšší možné kvalitě. Skvěle budou znít, ať už u vás převažuje rock, rap, pop či jiné žánry.

Co se týká hovorů, oceníte sadu hned tří mikrofonů. Ve spojení s ANC, které dokáže eliminovat rychlost větru až 15 m/s, jsou hovory příkladně čisté a kvalitní i při ne zcela ideálních podmínkách, což jsem si hned několikrát vyzkoušel. Výrobce také chválím za to, že se v produktových materiálech nesnaží chvástat něčím, co je pro TWS sluchátka nereálné – například právě výkonem ANC.

Líbilo se nám velmi kvalitní přednes

kvalitní hovory

spolehlivé ANC

režim propustnosti

zastoupí funkci diktafonu

ladění Harman AudioEFX

Nelíbilo se nám některé funkce jen pro vlajkové smartphony Xiaomi

Zhodnocení a závěr: povedla se

Xiaomi Buds 5 Pro jsou TWS sluchátka, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Nabídnou neutrální design s luxusním nabíjecím pouzdrem, které navíc podporuje bezdrátové nabíjení. To hlavní se však skrývá uvnitř – přednes je rozhodně nadprůměrný, dobře funguje ANC i režim propustnosti a potěší povedená aplikace. Osobně jsem si pochvaloval také to, jak skvěle sluchátka padnou do uší, zde je však důležité myslet na to, že každý máme uši trochu jiné. Sluchátka pořídíte za cca 4 tisíce korun, což je cena více než přijatelná.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz