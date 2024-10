Jezdíte často mimo civilizaci? Případně potřebujete nabíjet více zařízení současně a figuruje mezi nimi třeba i notebook? Pro všechny případy potřebujete svižnou a dostatečně velkou powerbanku, kterou je například Swissten Black Core 30 000 mAh. Navrch je příjemně zpracovaná a dostupná za zajímavou cenu.

Powerbanky s nadprůměrnou kapacitou nemusí být nutně obrovské a špatně přenosné. Dokazuje to model Black Core 30 000 mAh od Swisstenu, který kromě pořádné kapacity láká povedeným vzhledem, mnoha vstupy/výstupy a navrch přidává i přehledný displej. Při ceně kolem 1 700 Kč je to slušná nabídka, co říkáte?

Rozměry 165 × 80 × 30 mm Hmotnost 675 g Kapacita 30 000 mAh (3,7 V, 111 Wh) Materiál měkčený plast Barevné varianty černo-bílá Zvýšená odolnost ne Vstup 1× micro USB (5V; 2 A), 1× USB-C (9V; 2 A), 1× Lightning (5V; 1,5 A) Výstup 2× USB-A (5 V; 3 A a 9 V, 2 A), 1× USB-C Signalizace Digitální displej Cena cca 1 700 Kč

Obsah balení: co víc čekat?

Prodejní balení má adekvátní rozměry a nachází se v něm jen opravdu to nezbytné. Samozřejmě samotná powerbanka, dále krátký propojovací kabel USB-A/USB-C a nakonec jen stručné manuály.

Design a provedení: příjemnost a praktičnost

Powerbanka sice váží 675 gramů , ovšem s ohledem na kapacitu to je dobré číslo. Není až tak velký problém powerbanku přenášet a vzít si ji na cesty s sebou.

Výrobce sáhl k plastovému základu konstrukce, což se pozitivně projevilo právě na hmotnosti. Přední i zadní část je však z měkčeného plastu, což zajišťuje, že powerbanka neklouže, nepoškrábe se a současně k ní můžete bez obav přiložit telefon a nemusíte se obávat, že by došlo k jeho poškození. Z mého pohledu jde o zcela ideální povrch powerbanky.

Veškeré konektorová výbava je na horní hraně. K tomuto tvrzení by to svádělo, neboť zde najdeme dvě USB-A pro výstup, USB-C pro výstup a vstup a nakonec i microUSB pro vstup. Jenže prémiová powerbanka, kterou Swissten Black Core bezpochyby je, přidává na pravém boku ještě Lightning pro vstup. V tomto ohledu je tedy vybavení naprosto kompletní.

Levý bok je domovem pro jediné tlačítko, kterým zjistíte stav nabití powerbanky. Ten se vám zobrazí na digitálním displeji na horní ploše. Kromě čísla v procentech vyjadřujícího aktuální dobití se zde umí zobrazit i to, zda nabíjíte/vybíjíte powerbanku a dále i pod jakým napětím.

Výkonnostní testy: energie na několik dní

Většina zájemců vybírá powerbanku dle informací o kapacitě v mAh. Mnohem důležitější však je kapacita ve Wh. Důvod je jednoduchý, různé napětí powerbanky může zapříčinit, že reálná kapacita bude ve výsledku nižší a naopak. Swissten udává 30 000 mAh, napětí 3,7 V a podstatná informace je, že zde máme kapacitu 111 Wh. Pro účely testování jsme zvolili Samsung Galaxy A34 s baterií o kapacitě 5 000 mAh (19,4 Wh). Mimochodem, identickou baterii používá třeba i Samsung Galaxy A54.

Právě na příkladu s konkrétním telefonem si lze ukázat, jak by bylo mylné zaměřit se pouze na kapacitu v mAh. Z té bychom totiž mohli usoudit, že powerbanka snadno nabije daný mobil šestkrát. Kapacita ve Wh už ale naznačuje, že šestkrát to nebude. V lepším případě pětkrát a šesté nabití už nebude kompletní. K prostým hodnotám je navíc nezbytné připočíst i energetické ztráty a fakt, že telefon je během nabíjení zapnutý.

Jak jsme už naznačili, powerbanka disponuje třemi výstupními konektory. Maximální nabíjecí výkon je 20 W, což není vůbec špatné, a výrobce zmiňuje, že jej přenáší skrze USB-C výstup. U USB-A je zmíněn standard Power Delivery a Quick Charge do 18 W, a to oběma směry. Opomenout nemůžeme ani fakt, že výkon a především kapacita plně postačuje k tomu, abyste kromě mobilu nabíjeli klidně i notebook.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Swissten Black Core 30 000 mAh 30 000 mAh (3,7 V) 111 Wh Samsung Galaxy A34 5 000 mAh 19,4 Wh

Před testováním výdrže jsme powerbanku dobili na plnou kapacitu, což indikuje displej s hodnotou 100 %. Telefon jsme měli po celou dobu zapnutý a test započal ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v tabulce níže.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 25 % 23 minut Nabití na 55 % 58 minut Nabití na 80 % 1 hodina a 22 minut Nabití na 90 % 1 hodina a 36 minut Nabití na 95 % 1 hodina a 48 minut Nabití na 100 % 2 hodiny a 7 minut Zbývající kapacita powerbanky? 77 %

Nabíjení probíhalo nejrychlejším výstupem, tedy skrze USB-C, i přesto je rychlost nabíjení spíše jen průměrná a kompletní nabití zabralo 2 hodiny a pár minut. Pozitivní zprávou však bylo, že po kompletním nabití telefonu vykazovala powerbanka ještě 77 % kapacity.

Testovací telefon jsme následně vybili na 1 % kapacity baterie, powerbanka mezitím nebyla nijak používána. Druhé kolo nabíjení pokračovalo velice podobně, co se týče rychlosti, a ke kompletnímu dobití tentokrát došlo za 2 hodiny a 4 minuty. Z powerbanky stejně jako v prvním případě ubylo 23 % kapacity a na displeji nám svítilo 54 % zbývající kapacity. Již to dávalo tušit, že powerbanka hravě zvládne čtyři úplná dobití tohoto telefonu.

2. kolo nabíjení

Samsung Galaxy A34 Nabití na 5 % 5 minut Nabití na 20 % 21 minut Nabití na 50 % 50 minut Nabití na 70 % 1 hodina a 13 minut Nabití na 100 % 2 hodina a 4 minuty Zbývající kapacita powerbanky? 54 %

Po druhém kole jsme opět vše zopakovali. Powerbanku jsme nechali tak, jak byla, telefon vybili a mohli přikročit v pořadí ke třetímu nabíjení. Nepřekvapivě i to proběhlo celé. Telefon se nabil za 2 hodiny a 5 minut. Z powerbanky ubylo opět 23 %, zbývá nám tedy 31 % kapacity.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 10 % 12 minut Nabití na 30 % 29 minut Nabití na 50 % 49 minut Nabití na 80 % 1 hodina a 21 minut Nabití na 100 % 2 hodina a 5 minuty Zbývající kapacita powerbanky? 31 %

3. kolo nabíjení

Necelá třetina kapacita powerbanky bohatě postačila na dobití používaného telefonu i počtvrté. Proces nabíjení byl velice podobný, k nabití došlo za 2 hodiny a 5 minut. V tomto případě spadla kapacita powerbanky o 24 % a zbývající kapacita byla 7 %. Pro úplnost jsme tedy načali 5. kolo nabíjení, které již samozřejmě neproběhlo celé. I tak se ale používaný telefon nabil na 28 %, tedy téměř na třetinu kapacity baterie. Poté již byla powerbanka vybitá. Spolehlivě však nabila telefon čtyřikrát a ještě v ní energie zbývala.

Nakonec jsme ještě powerbanku opětovně dobili, a to skrze USB-C vstup maximálním výkonem. S ohledem na kapacitu je třeba počítat s mnohahodinovým nabíjením. Nám se to podařilo za 11 hodin a 27 minut.

Zhodnocení: komplexní powerbanka pro náročné

Powerbanka Swissten Black Core 30 000 mAh nepatří mezi nejlevnější, ale za cenu zhruba 1 700 Kč dokáže nabídnout opravdu spoustu funkcí a praktických vychytávek. V prvé řadě jde o vysokou kapacitu, která vám dovolí dobít běžný mobil alespoň čtyřikrát, případně doplnit energii notebooku. Nabíjení je navíc dostatečně svižné a nechybí veškeré myslitelné konektory, včetně Lightningu od Applu. Líbí se nám také elegantní a současně praktické zpracování těla, přičemž když jsme u praktičnosti, každý ocení i displej, který skvěle informuje o všem podstatném. Pokud tedy hledáte výkonnou powerbanku a chcete dostat takřka maximum za slušné peníze, zařaďte si model Black Core do hledáčku.

