Hudbu dnes stále častěji posloucháme bezdrátově. Přijde proto vhod, že se v portfoliu Sony letos na jaře objevila nová circumaurální sluchátka, která máte přes hlavu a současně obklopí vaše ušní boltce. Mezi jejich výhody patří snadné ovládání, moderní funkce a především příznivě nastavená cena.

Sony je v hudebním průmyslu neodmyslitelně zapsané. Ať už jde o legendární značku Walkmann či zařízení pro přímý poslech hudby. Portfolio značky čítá několik různých sluchátek. A pokud to s poslechem myslíte skutečně vážně, budete hledat „hlavová“, která vám obepnou a utěsní ušní boltce. Ne každý chce však utratit polovinu výplaty. Takoví zájemci jistě přivítají i cenově dostupnější sluchátka, jako jsou Sony WH-CH710N. Šetří například na materiálech, ale přesto dokážou nabídnout moderní funkce v čele s aktivním potlačením okolního hluku s umělou inteligencí. Vhod přijde NFC či dlouhá výdrž. Cena se přitom drží až překvapivě nízko, na českém trhu kolem hranice 4 tisíc korun.

Technické parametry Sony WH-CH710N

Hmotnost 223 gramů Výdrž s ANC zhruba 35 hodin Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.0 a NFC Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 000 Hz Obsah balení sluchátka, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, manuály Barevné varianty černá, šedá, modrá Cena 4 200 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Cesta k úsporám vede i přes balení, která vypadá spíše obyčejně a najdete v něm jen nezbytně potřebné věci. Jsou to samozřejmě sluchátka samotná, avšak uložená jen do ochranného pytlíčku, který s sebou určitě brát nebudete. Jakékoliv cestovní pouzdro chybí. Je zde ale datový kabel pro nabíjení a také nezbytný kabel s 3,5mm jack pro poslech v případě, že by se sluchátka vybila.

Konstrukční zpracování: líbivá, ale méně pohodlná

Sony WH-CH710N zaujmou na první pohled. Výrobce sice nabízí i obyčejné varianty – šedou a černou – avšak nabídku doplnil modrým odstínem, který se k nám dostal na test. Sluchátka vypadají moderně a svěže. V tmavě modrém odstínu jsou kompletně. V rámci úspor ale Sony sáhlo k nasazení vcelku obyčejně vypadajících plastů – matných a lehce zdrsněných. Výsledek se sice nemusí každému líbit, ale v praxi sluchátka omylem jen tak nepoškodíte. Napomůže tomu i fakt, že hlavový most má vnitřní část kovovou.

Kompletně modrá sluchátka vypadají svěže.

Chválíme výrobce, že dokázal nalézt cestu rozumného šetření a například se dostalo alespoň na čalounění přes hlavu, díky čemuž se sluchátka pohodlněji nosí.

Po vzhledové stránce zde máme tradiční kulaté mušle, které obepnou celé vaše uši. Je však nutné počítat s menší 30mm velikostí, což nemusí každému vyhovovat. Ačkoliv jsou mušle vcelku masivní, při nasazení jsem na pravé straně již cítil vnitřní část sluchátek skrze membránu, která nepříjemně tlačí do ucha. Hloubka mušlí proto není vůbec ideální. S tím nejde nic moc udělat – záleží na konkrétním tvaru vašich uší. Doporučuji proto v případě možnosti sluchátka předem alespoň krátce nasadit a vyzkoušet.

Na těle matných plastových mušlí najdeme i několik ovládacích prvků. Na pravé mušli jde o ovládání, ke kterému se dostaneme. Konektorová nabídka se sdružila na levé mušli, jde o klasický 3,5mm jack a také USB-C. Jsme skutečně rádi, že Sony ani u levnějších sluchátek nezkouší nasazovat zastaralý microUSB konektor.

Líbilo se nám vydařený vzhled

měkký hlavový most

Nelíbilo se nám pouze plastové materiály

menší hloubka mušlí

Ovládání: jistota s klasikou

Zapínání je řešeno tlačítkem na levé mušli, stačí jej několik sekund přidržet a ve sluchátka uslyšíte informaci o zapnutí/vypnutí. Klíčové ovládání pak obstarává sestava tlačítek na pravé mušli. V tomto ohledu musím Sony pochválit, neboť obyčejné tlačítko je stokrát lepší než dotykové ovládání, u kterého nikdy nevíte, zda jste požadované gesto provedli správně. Tentokrát jednoduše stisknete tlačítko a díky ideálnímu zdvihu ihned víte, že správně.

Ačkoliv si Sony vystačilo se čtyřmi tlačítky na pravé mušli, dokážete pomocí nich obsloužit vše důležité. Krajními ovládáte hlasitost, to je zcela jasné a pro jednoduchost nemají tyto dvě klávesy další funkce. Naopak středové tlačítko nabízí funkcí hned několik. Krátký stisk spustí/pozastaví hudbu/přijme příchozí hovor. Dvojitý stisk přeskočí na následující skladbu, trojitý skočí na skladbu předcházející. Poslední klávesa přepíná mezi ambientním režimem a aktivním potlačením hluku s umělou inteligencí.