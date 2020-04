Bezdrátová sluchátka jsou stále oblíbenější. Jedním z důvodů je i úbytek telefonů s 3,5mm jackem. Pokud hledáte taková, která poskytnou slušnou kvalitu zvuku a komfort typický pro velká sluchátka, je zde například model Philips TAPH805BK/00. Dodávaný je v praktickém pouzdře, vydrží až 30 hodin na nabití a zkouší to i s dotykovým ovládáním.

Každý odborník na zvuk vám i dnes stále řekne, že drátová sluchátka ničím adekvátním nenahradíte. V době, kdy většina lepších telefonů ztrácí 3,5mm jack, ale nastává dilema. Samozřejmě existují různé redukce, jenže to se vracíme do nedávných divokých let, na které jsme tak rádi zapomněli. Do popředí se tudíž dostávají bezdrátová sluchátka, která sice nemusí oplývat tak špičkovou kvalitou reprodukce hudby, ale poskytují takřka neomezený pohyb bez drátů. Na dnešní test dorazila velká hlavová sluchátka Philips, která se snaží nabídnout opravdu velmi dobrou výbavu za cenu, která nedosahuje ani pěti tisíc korun. Díky tomu se řadí spíše k těm cenově dostupnějším. Nešetřil však výrobce někde?

Technické parametry Philips TAPH805BK/00

Hmotnost 278 gramů Výdrž s ANC zhruba 25 hodin Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.0 Frekvenční rozsah 7 Hz až 40 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér do letadla, manuály Barevné varianty černá Cena 4 700 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Sluchátka jsou dodávána v poměrně velké krabici, avšak to asi překvapí málokoho. Ladění do modrých odstínů s ohledem na značku není nic, co bychom nečekali. Vše nezbytné se ukrývá v designově velmi povedeném ochranném pouzdře. Do něj lze snadno složit i velká sluchátka, jsou v něm perfektně chráněna, a ještě zbyl dostatek místa pro nezbytné příslušenství. Jedná se o speciální „dvojkolíkový“ audio adaptér do letadla a dále kabelovou redukci z 2,5mm jacku na 3,5mm. Sluchátka jsou připravena hrát i po kabelu, kdyby to bylo potřeba. Nakonec zde je nezbytný nabíjecí kabel. U něj zamrzí nejen microUSB, ale především délka pouhých 23 centimetrů, což je žalostně málo.

Konstrukční zpracování: obyčejná a spíše plastová klasika

Po vzhledové stránce se Philips nesnažil nijak významně experimentovat a vsadil na osvědčenou klasiku v podobě vcelku masivních mušlí. Jsou pohodlné a příjemně padnou kolem uší. Velmi k tomu přispívá i možnost jejich volného natočení o zhruba 90°, což využijete také pro snadné uložení do již zmiňovaného ochranného pouzdra.

Jelikož před sebou máme spíše levnější hlavová sluchátka, nepřekvapí, že dominantním materiálem je plast, což někoho může trošku zklamat. Po uchopení působí sluchátka obyčejně a občas i lehce zavržou. Při nošení se však žádných pazvuků rozhodně nedočkáte. Nastavitelný hlavový most je naštěstí kovový pro větší robustnost. Je nutné dodat, že sluchátka jsou určena pro dospělé a pokud hledáte řešení pro děti, jsou i při zcela nejmenším nastavení stále příliš velká.

Na těle převážně matných plastových mušlí najdeme i několik ovládacích prvků. Na pravé mušli jde o ovládání, ke kterému se dostaneme, a dále samozřejmě 2,5mm jack pro připojení kabelu. Druhý konektor najdeme na levé mušli. Bohužel se jedná o zastaralé microUSB, což skutečně nechápeme. Modernější USB-C by se zde vyjímalo mnohem lépe.

Krok s nasazením microUSB skutečně nechápeme.

Navzdory spíše plastové konstrukci se hmotnost sluchátek dostala až na 278 gramů, což není vyloženě málo. Jakmile je však nasadíte na hlavu, nebudete to nijak zvlášť vnímat. Sluchátka sedí pohodlně a kaňkou na kráse může být jen fakt, že se vaše uši budou poměrně brzy potit. Uši zakryté mušlemi jednoduše nemají jak dýchat a na aktivní sportování, například delší běh, se tato sluchátka nehodí. Při prudších pohybech mají navíc tendenci sklouzávat z vaší hlavy, a to i v případě, kdy si hlavovou sponu nastavíte co nejpřesněji. Při chůzi však sedí dobře.

Líbilo se nám osvědčený vzhled

pohodlné nasazení

Nelíbilo se nám pouze plastové materiály

na sport se nehodí

Ovládání: moderní a nepohodlné

Veškeré ovládání obstarává pravá mušle. Nachází se zde posuvné tlačítko, které má tři směry – nahoru, dolu a potvrzení. Ačkoliv není nejmenší, nahmatat jej poslepu, když máte sluchátka nasazená, není nejsnadnější. Samotné tlačítko je pak vcelku citlivé, ale naštěstí k nechtěným dotykům nedochází. Pomocí něj můžete pozastavovat přehrávání, opětovně jej spouštět a přeskakovat skladby.

Další část ovládání představuje rovná boční dotyková plocha. Různými gesty ovládáte reprodukci hudby. Tahem směrem nahoru zvyšujete hlasitost, opačným směrem vše ztišíte. Kruhovým gestem přepínáte zvukové profily, kde je aktivní potlačení okolního hluku a běžná reprodukce.

Dotykové ovládání gesty působí moderně a stylově. Vše do doby, než jej budete chtít v praxi využít. Nesčetněkrát se mi stávalo, že jsem místo přepnutí profilu změnil hlasitost, případně naopak. Do toho všeho je tu ještě gesto přiložení dlaně, které aktivuje asistenta. Pro změnu hlasitosti jsem proto častěji využíval spíše telefon, abych předešel nechtěné aktivaci jiného hudebního profilu. Neméně otravný je i fakt, že jakmile se dostanete na maximální hlasitost, zvuk se na pár vteřin pozastaví a sluchátka vám hlasově oznámí, že jste na nejvyšší úrovni. V kombinaci s nepřesnými gesty tuto hlášku můžete nechtěně slyšet i několikrát za sebou.

Líbilo se nám ovládání sdružené na jedné mušli