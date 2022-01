Špuntová sluchátka jsou možná pro mnohé z nás synonymem snadného a dostupného poslechu hudby. Philips však myslí i na skutečně náročné a připravil pro ně novinku v podobě TWS sluchátek Fidelo 1. Špunty se nachází v luxusním dobíjecím pouzdře, vynikají dlouhou výdrží a opravdu dechberoucím zvukem s perfektním režimem ANC.

Bezdrátová sluchátka dnes produkuje skutečně téměř jakýkoliv výrobce. Neměli bychom však zapomínat na ty tradiční, mezi které se řadí i Philips. Jeho nejnovější skutečně bezdrátová sluchátka Fidelio T1 na sebe strhávají pozornost hned z několika důvodů. V prvé řadě vypadají značně futuristicky a jsou dodávána v kovovém pouzdře, na kterém nechybí ani umělá kůže. V tabulce specifikací pak svítí například výdrž 35 hodin, zvýšená odolnost nebo podpora bezdrátového nabíjení Qi. V neposlední řadě sluchátka upoutají pozornost i cenou skoro 8 tisíc korun.

Technické parametry Philips Fidelio T1

Hmotnost 109 gramů včetně pouzdra Výdrž bez ANC 13 hodin (sluchátka)

48 hodin (s pouzdrem) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.2 Bezdrátové nabíjení ano Podporované kodeky LDAC, AAC, SBC Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel, pět párů náhradních špuntů Barevné varianty černá, bílá Cena 7 700 Kč

Obsah balení: pohodlně od začátku

V nenápadné tmavě modré krabičce se ukrývá poklad v podobě stříbrného pouzdra, ve kterém jsou bezpečně umístěny oba špunty. Kromě toho v balení najdete nezbytný napájecí kabel a nakonec i širokou paletu náhradních špuntů. Můžete si vybrat z 5 různých velikostí a dokonce i dvou barev. K dispozici je černá a bílá sada vyměnitelných špuntů.

Líbilo se nám bohaté příslušenství

Konstrukční zpracování: buďte výjimeční

Pokud jste již měli tu čest s nějakými bezdrátovými sluchátky, zpravidla byla dodávána společně s poměrně malinkým pouzdrem, které se snadno ztratilo v kapse kalhot. Philips je v tomto ohledu svůj a nabíjecí pouzdro do značné míry vybočuje z dnes zažitého standardu. V prvé řadě je skutečně velké a poměrně těžké. Takřka celé tělo je totiž hliníkové, což zajišťuje opravdu hodnotný vzhled, který vám takřka žádná konkurence nenabídne. Vrchní díl pouzdra, který se odklápí, navíc zdobí kůže Muirhead. Pokud se ptáte, zda je pouzdro skutečně celé kovové, odpověď zní ne. Spodní hrana musí být plastová kvůli bezdrátovému nabíjení.

Pouzdro je příjemně chladivé a jakmile jej někomu ukážete, okamžitě budí pozornost. Jeho zpracování je příkladné a působí bytelně. To mohu s malou výtkou říci i o odklopném víčku horní části. I to je vcelku masivní, ale samotný kloub mohl být zpracován bez drobné vůle, která je patrná i na zcela novém kousku. Na druhou stranu, ke kladům musím připočíst, že je víčko magnetické a rozhodně nehrozí, že by se vám samovolně otevřelo.

Po vstřebání dojmů z pouzdra je čas víčko nejen odklopit, ale vyjmout i špunty, které samozřejmě designově korespondují s pouzdrem. Jsou kovové a vybavené elegantní kulatou ploškou s dotykovým ovládáním, ke kterému se ještě dostaneme. Na těle mají senzory nasazení v uších i tři mikrofony pro co nejlepší zvuk.

Na první, ale i na druhý pohled vám sluchátka přijdou mohutná. Osobně jsem měl značné obavy, jak budou sedět v uších, a to navzdory seznámení se s pestrou škálou velikostí náhradních špuntů. Pokud vám někdo bude tvrdit, že jakákoliv špuntová sluchátka skvěle drží v uších, nevěřte mu. Každý máme jiný tvar ucha a někdy se jednoduše stane, že i přes veškerou snahu špunty v uších nedrží tak, jak by měly. Bohužel je to částečně případ i Fidelio T1 od Philipsu, u kterých jsem vyzkoušel všechny velikosti špuntů, abych nalezl alespoň jednu, se kterou mi sluchátka zůstanou v uších, aniž bych je musel přidržovat. Jakmile však provedu prudší pohyb, sluchátka, zejména to pravé, letí z ucha ven. Jedním dechem však dodám, že jiným naopak seděla velmi dobře i při chůzi či běhu.

Závěrem je nutné zmínit, že se sluchátka chlubí zvýšenou odolností se stupněm krytí IPx4, která zajišťuje ochranu před kapkami deště a potem. Nemusíte se s nimi obávat sportovat, ani lehký déšť je nerozhází.

Líbilo se nám luxusní vzhled

perfektní zpracování

Nelíbilo se nám sluchátka nemusí každému sedět v uších

kloub víčka má drobnou vůli

Zvuk a ovládání: balzám pro vaše uši

Vzhled je sice také důležitý, ale vždy jde samozřejmě primárně o zvuk. Philips Fidelio T1 se mohou pyšnit hybridní konstrukcí, díky které jsou v každém sluchátku hned dva měniče. Styl dvou pásem je v segmentu bezdrátových špuntů takřka nevídaný a můžete se těšit na perfektní zvukovou kvalitu. Zatímco 10nm měnič si bere na starost výhradně hloubky, tlakový měnič zajišťuje reprodukci středů a výšek.

Fidelio T1 podporují nejen kodeky AAC a SBC, ale také výrazně lepší LDAC. Výsledný zvuk je fantastický. Sluchátka vynikají velmi dobrým odhlučněním a hutným zvukem, ve kterém se neztrácí žádný tón, a to ani u složitějších instrumentálních skladeb. Samostatnou kapitolou je pak působivá basová složka, která vaším uším zalahodí. Více než spokojeni budete s hlasitostí, neboť maximální úroveň již „trhá“ uši.

Párování skrze Bluetooth 5.2 je velice snadné. Stačí sluchátka vyjmout, vyhledat a spárovat. Vše je otázkou maximálně 10 vteřin. Více již dělat nemusíte, ale můžete. Existuje aplikace Philips Headphones, kde získáte snadný přístup k dalším funkcím a navíc v ní máte i podrobnější přehled o stavu nabití jednotlivých sluchátek/pouzdra. Nechybí ani návod a například snadnější nastavení režimu ANC. Aktivní potlačení okolního hluku funguje obstojně, ačkoliv místo ke zlepšení Philips v tomto ohledu nadále má.

Ovládání je zajištěno prostřednictvím dotykových ploch. Ty jsou naštěstí poměrně velké a také krátké podržení, dvojkliky či trojkliky lze provádět vcelku pohodlně. Důležité je, že sluchátka dobře reagují a správnost gesta mohou signalizovat jemným pípnutím. Pakliže by vám pípnutí vadilo, lze jej skrze výše zmíněnou aplikaci deaktivovat.

Líbilo se nám vynikající zvuk

nápomocná aplikace

Baterie: nabíjení jen občas

Velikost každého sluchátka se kladně projevila na kapacitě baterie. Ta činí 60 mAh v každém sluchátku. V praxi to znamená opravdu velmi dlouhou výdrž. Těšit se můžete na 9hodinové přehrávání hudby s aktivním režimem ANC, pokud jej vypnete, výdrž se protáhne na 13 hodin. To však samozřejmě zdaleka není konečná. V záloze máte pouzdro s úctyhodnou kapacitou 650 mAh, které poskytne dalších 35 hodin poslechu s vypnutým režimem ANC (25 hodin s aktivovaným).

Dobíjení probíhá skrze USB-C a zabere maximálně 2 hodiny. Pokud však nemáte příliš času, 15minutový pobyt na nabíječce dodá energii na hodinový poslech. Jak jsme si již napsali výše, Fidelio T1 podporují i bezdrátové nabíjení Qi, a tak stačí jen pouzdro položit na nabíječku a o více se nemusíte nestarat. Nabíjení signalizuje dioda přímo na pouzdře.

Líbilo se nám skvělá výdrž

USB-C

bezdrátové nabíjení

Zhodnocení: pro náročné uši

Philips s novými sluchátky Fidelio T1 míří jednoznačně do prémiového segmentu a k náročným uživatelům. To nám dokládá nejen cena přibližně 7 700 Kč, ale také důraz na design, kvalitní materiály či vyloženě špičkový zvuk. Nešetřilo se ani na baterii, která zajišťuje dlouhé desítky hodin nijak nerušeného poslechu. Vytknout lze sluchátkům skutečně málo co. Snad jen trošku těžkopádný vzhled jich samotných i pouzdra, případně pro někoho horší situaci kolem držení v uších.

Pakliže se vám sluchátka Philips nezamlouvají, můžete se poohlédnout po konkurenci v podobě sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless 2 nebo Bang & Olufsen Beoplay E8, přičemž jejich cena je identická, případně vyšší jen o zanedbatelné sto koruny.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz