Prosadit se ve střední třídě bývá mnohdy velmi těžké. Dobře vědoma si toho je i Motorola, protože jinak by nemohl vzniknout nový model Moto G82 5G. Ten totiž dokáže ohromit nebývale kvalitním displejem, povedenými fotoaparáty, dobrou výdrží i slušným výkonem. Sestava hlásící se o pozornost je navíc podpořena příjemnou cenou.

O Motorolách je v posledních měsících opravdu hodně slyšet, a to nejen o těch lépe vybavených sdružených v řadě Edge. Výrobce se totiž zřejmě rozhodl připravit telefon pro každého a v roztáhlé střední třídě najdeme spoustu modelů řady Moto G, kdy s trochou nadsázky platí, že každá tisícovka navíc vás dovede k o něco lepšímu kousku. Spíše výše stojí Motorola Moto G82 5G, která za cenu mírně převyšující 7 tisíc korun nabídne papírově ideálně připravený koktejl výbavy, která je schopna uspokojit i náročnějšího uživatele. Přetaví novinka své předpoklady i v reálný úspěch?

Technické parametry Motorola Moto G82 5G Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 74,5 × 8 mm , 173 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2022, 7 999 Kč

Obsah balení: úhledná krabička

Tmavě laděná krabička, ve které najdete Motorolu Moto G82 5G, skrývá ještě 33W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro.

Líbilo se nám 33W nabíječka v balení

silikonové pouzdro

Konstrukční zpracování: poněkud fádní

Vzhled současných Motorol je tak trochu „na jedno brdo“. Výrobce si s ním příliš hlavu neláme a spoléhá na temnější odstíny se zaoblenou zadní stranou. Na jednu stranu, proč ne, telefon dobře padne do ruky a beztak jej každý druhý umístí do nějakého pouzdra, které jakékoliv designové myšlenky zažene na míle daleko. Na straně druhé je tato vzhledová rezignace na nezbytný základ velká škoda, protože se vytrácí jakákoliv snaha o originalitu a jedinečnost. Ve zkratce řečeno je Moto G92 5G určena spíše konzervativněji smýšlejícím uživatelům, kteří více než blyštivé prvky ocení, že záda mobilu nejsou neustále upatlaná otisky prstů.

Ergonomii jsme již nakousli zaoblenými zády. Toto řešení rozhodně vítáme, neboť jde celkově o větší telefon, který se pohodlně drží ve větší dlani. K dokonalosti už chybí jen to, aby Motorola zkusila dostat tlačítka na pravém boku přeci jen o něco níže. V současném stavu jsou vysoko a kratší palce se zapotí při natahování.

Telefony Motorola již léta provází vítaná odolnost proti stříkající vodě a lehkému dešti. Dle výrobce je plněna certifikace IP52. Na koupání či polévání vodou však telefon stavěný není, proto byste jej těmto extrémním situacím vystavovat neměli. Zpracování zařízení z plastu je příkladné, nikde nic nevrže a ani se neprohýbá, v tomto ohledu nemáme výtek.

Líbilo se nám robustní konstrukce

lehce zvýšená odolnost

Nelíbilo se nám mírně nevhodně umístěná tlačítka

fádní vzhled

Displej: nechť se konkurence inspiruje

S displejem budete nadmíru spokojeni. Motorola se vytasila s 6,6palcovým AMOLED panelem, který má nejen Full HD+ rozlišení, ale dokonce i parádní 120Hz obnovovací frekvencí. Kvalitou se tak vyrovnává i mnohem dražším telefonům a například hravě předčí čtyřikrát dražší iPhone 14. To však platí jen pro jemnost a podívanou doma. Jas nedosahuje závratných hodnot a navzdory technologii AMOLED Motorola venku bojuje s čitelností. Zamrzí také absence Always-On, který Motorola nahrazuje sice propracovaným, ale jen obyčejným ambientním režimem. Displej se tak rozsvítí vždy, když telefon uchopíte, poklepete na displej, případně dorazí nová notifikace. Potěší, že na ambientním displeji jsou aktivní prvky notifikací. Skrze externí aplikaci lze sice telefon Always-On naučit, jenže tím zcela upozadíte originální ambientní režim. O ochranu displeje se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám AMOLED panel s jemným rozlišením

120Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám slabší jas

nepodporuje Always-On

Zvuk: snaha se cení

Hlasitá reprodukce hudby bývá u telefonů, tím spíše těch ve střední třídě, mírně upozaděna. Moto G82 5G má však stereo reproduktory, kdy je jeden repráček na spodní hraně a druhý nad displejem. Neradujte se však předčasně, zvukový projev je výrazně za očekáváním a na poslech hudby se rozhodně nehodí. Může však mírně zlepšit zážitek při hraní her. Naštěstí připojení sluchátek vůbec nic nebrání, dokonce je na spodní hraně 3,5mm jack.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: adekvátní sestava

Ve střední třídě netřeba okupovat přední příčky výkonnostních žebříčků, důležité je, aby telefon nebyl pomalý. Tuto podmínku Motorola Moto G82 5G splňuje do puntíku. Nabízí velmi slušný osmijádrový procesor Snapdragon 695, který ve společnosti 6GB RAM zvládne i úkony náročnějších dní. V AnTuTu pak dosáhl na více než 400 tisíc bodů. Interní 128GB paměť je standardní a po prvním zapnutí pro vás zbývá přibližně 112 GB. Naštěstí nechybí slot pro paměťovou kartu až o kapacitě 1 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatečně výkonný procesor

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slušný průměr

Solidní výdrž přibližně 1,5 dne zajišťuje baterie s kapacitou 5 000 mAh. Velmi záleží, jak telefon budete používat. Hraní her samozřejmě energii odčerpá i za několik hodin. Nabíjení je umožněno jen drátově, a to výkonem až 33 W, kterým nabití trvá zhruba hodinku a 20 minut.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: nic podstatného nechybí

Motorola Moto G82 se chlubí veškerou myslitelnou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac a USB-C. Samozřejmostí je i podpora 5G.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: takhle by to šlo

I cenově dostupnější telefon musí dnes zvládat fotit tak, abyste se nemuseli stydět své výtvory ukázat světu. Pro Motorolu Moto G82 to nebude žádný problém, protože její hlavní fotoaparát má vysoké 50megapixelové rozlišení i optickou stabilizaci obrazu. Výsledné snímky se pyšní věrnými a vyváženými barvami, stejně jako celkovou ostrostí. Za výrazněji zhoršených světelných podmínek kvalita poměrně výrazně klesá, jenže nejde o nic, co by netrápilo drtivou většinu konkurence v této cenové hladině.

Sekundární snímač přidává k dobru ultraširokoúhlé záběry se 118° a s 8 megapixely jde o pomyslný standard k tomu, aby vůbec mělo smysl objektivy přepínat. Zopakujeme již několikrát vyřčené, a to doporučení, že fotit druhým objektivem je vhodné jen ve dne či za opravdu silného umělého osvětlení. V jiných případech jsou snímky zašumělé či rovnou rozmazané. Pozorní čtenáři jistě zaznamenali, že na zadní straně jsou fotoaparáty tři, ale 2megapixelový makro objektiv, který je takřka k ničemu, jsme ani nechtěli zmiňovat.

Pro tvorbu selfies je v průstřelu displeje připravena 16megapixelová kamerka, která svými výkony plně postačuje pro potřeby sdílení skrze sociální sítě.

Záznam videa telefon umožňuje jen ve Full HD+ rozlišení, což je poněkud škoda. Naštěstí se dostalo alespoň na 60 FPS a videa jsou příjemně plynulá.

Motorola Moto G82 5G (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Líbilo se nám slušné výsledky za denního světla

optická stabilizace obrazu

Nelíbilo se nám nepodporuje 4K video

Software: bez zbytečností

U prostředí můžete počítat s takřka tím nejnovějším, což znamená Android 12 a srpnové bezpečnostní záplaty. Nad systémem bdí velmi decentní nadstavba od Motoroly, která přináší spíše než grafické změny jen pár užitečných funkcí, které jsou sdruženy pod aplikací Moto. Optimalizace je velmi dobrá, a to díky celkově výkonnému hardwaru. Prostředí vás tudíž nikdy nijak nebude zdržovat.

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Zhodnocení

Motorola Moto G82 5G na nás dělala dobrý dojem už při prvním seznámení a v průběhu testování nás v něm jen nadále utvrzovala. Má dostatečně kvalitní displej, který je pomyslnou bránou do světa chytrého telefonu. Výkonu má naprostý dostatek a omezovat bude jen opravdu velmi náročné, kteří však zřejmě nebudou hledat svůj telefon v těchto cenových hladinách. Potěší i kvalitní hlavní fotoaparát a dobrá výdrž. Vše podtrhuje úplná konektivita včetně NFC a 5G, následně i příznivá cena, která z Moto G82 5G dělá velmi silného hráče střední třídy. Vážnější výtky míří snad jen k nemožnosti nahrávat 4K video a možná fádnímu designu, což je už však velice subjektivní.

Konkurence

Ačkoliv se zdá, že by Moto G82 5G mohla mít na růžích ustláno, není tomu tak. Ve stejné cenové hladině se totiž doprodává starší Motorola Edge 20, která má lepší displej, procesor a fotoaparáty, mezi kterými nechybí teleobjektiv. Kaňkou na kráse je jen menší baterie se slabší výdrží.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 20 Rozměry 163 × 76 × 7 mm , 163 g Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh 7 490 Kč

Silným soupeřem bude i Samsung Galaxy A33 5G, který má sice jen 90Hz AMOLED displej, ale zato se chlubí plnohodnotnou odolností vůči vodě a prachu. Zvládá také záznam 4K videa a není nijak zásadně dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A33 5G Rozměry 159,7 × 74 × 8,1 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Zaujmout vás může i Poco X4 Pro 5G, které má obdobně kvalitní 120Hz AMOLED displej a dokonce i identický procesor. Pochlubit se však může 108megapixelovým fotoaparátem či výrazně rychlejším drátovým nabíjením. Na druhou stranu je již o zhruba tisícovku dražší.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256+8 GB Rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm , 205 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:41 hodin

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz