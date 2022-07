Motorola zaplavuje střední třídu nespočtem modelů, z nichž některé působí skutečně povedeně. Důkazem je i Moto G52, která za 5,5 tisíc korun láká na kvalitní AMOLED displej, solidní procesor či povedené prostředí.

Motorola zásobuje trh poměrně velkým množstvím modelů, zejména střední třídu má bohatě pokrytou. Její součástí je i Moto G52, která se na první pohled snaží neskrývat ambice nabídnout něco více než konkurence. Láká především na kvalitní AMOLED displej s 90 Hz, nejnovější prostředí či 50megapixelový fotoaparát.

Motorola Moto G52 – videorecenze

Technické parametry Motorola Moto G52 Kompletní specifikace Konstrukce 161 × 74,5 × 8 mm , 169 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 680 , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, Kč

Obsah balení: pouzdro navíc

Tmavě laděná krabička skrývá 33W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: poctivý kus práce

Letošní novinka není nijak přerostlá a příjemně padne do ruky. Ačkoliv je tělo plastové, je kvalitně zpracované a oku lahodí i spíše matnější zpracování zadní strany, byť zcela se ulpívajícím otiskům prstů nevyhnete. Celkový vzhled se povedl a telefon působí spíše jako o něco dražší konkurence.

Po pravé straně jsou nezbytná tlačítka, přičemž velké je kombinované se čtečkou otisků prstů, která funguje spolehlivě. Na spodní hraně je domov konektorů, ano, kromě USB-C jde i o 3,5mm jack. Modul s fotoaparáty vystupuje nad okolní povrch, ale nerovnost lze srovnat výrobcem dodávaným ochranným pouzdrem.

Zpracování je solidní, nikde nic nevrže a ani se neprohýbá. Hledat v této cenové relaci zvýšenou odolnost by bylo zbytečné.

Líbilo se nám skvěle padne do ruky

tenká konstrukce

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pouze plastové tělo

Displej: nečekaný AMOLED

Hlavní tahák přichází v případě displeje, kdy je nasazen 6,6palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. V cenové kategorii kolem 5,5 tisíc korun jde o jednoznačný nadprůměr a telefon většinu konkurence zastíní kvalitním zobrazením a skvělou čitelností. V souvislosti s displejem musíme zmínit poměrně výrazné vibrace při dotyku, které však lze naštěstí vypnout. Ačkoliv jde o AMOLED displej, chybí funkce Always-On. Malou náplastí, že je se displej rozsvítí krátce při nové notifikaci, případně když telefon zvednete.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

90Hz obnovovací frekvence

velká úhlopříčka

Zvuk: překvapivé stereo

Zvukově si Motorola nevede zle. Má dva hlasité reproduktory, jen basová složka není nijak působivá. Naštěstí poslechu skrze sluchátka nic nebrání, neboť klasický 3,5mm jack nechybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušný Snapdragon

Výkonu je poměrně dost, v útrobách tepe Snapdragon 680 společně s 6GB RAM. Potěší i 128GB interní paměť, ze které zbývá přibližně 109 GB pro vaše data, případně můžete počítat se slotem pro paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká RAM

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: nebudete zklamáni

Potěší vás velká baterie s kapacitou 5 000 mAh, se kterou se lze při středně náročném využívání bezpečně dostávat na dvoudenní výdrž. Podporováno je 30W nabíjení, pomocí kterého dočerpáte celou baterii za zhruba jednu hodinu. Nenechte se zmást nabíječkou, na které je napsáno 33 W, důležité je, co zvládá samotný telefon.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Konektivita: na 5G se již nedostalo

Motorola Moto G52 se chlubí velmi bohatou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac s podporou pásma 5 GHz a USB-C. Bohužel se již nedostalo na 5G, což může zamrzet. V této cenové kategorii to však ještě není něco, co by mělo telefon zcela odepsat. Mobil zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM kartami, avšak je vybaven hybridním slotem. V praxi to znamená, že umístění dvou SIM karet už znemožní využívat paměťovou kartu.

Líbilo se nám podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám neumí 5G

Fotoaparát: působivých 50 Mpx

Na zadní straně je modul se třemi fotoaparáty. Hlavní snímač s 50 megapixely dokáže pořídit prokreslené a ostré snímky, zejména za dostatku světla, večer již nastupuje nežádoucí šum.

Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který vás nezklame, ale hodí se spíše na focení krajinek. Výčet zakončuje 2megapixelová portrétní kamerka.

Na čelní straně je kvalitní fotoaparát pro selfies s 16megapixelovým rozlišením.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa vás příliš neuchvátí, jelikož je umožněn jen v Full HD+ rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Hodí se tak spíše jen na nouzové záznamy.

Líbilo se nám vysoké rozlišení

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám horší kvalita s ubývajícím světlem

slabší video

Software: vynikající prostředí

Rovnou se přesuneme k prostředí, které zajišťuje téměř čistý Android 12 bez zbytečných věcí navíc. Bohužel ani to nestačilo, aby byl chod plynulý a občas se telefon zasekává. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Nelíbilo se nám horší optimalizace

Zhodnocení

Motorola Moto G52 je při ceně kolem 5,5 tisíc korun zajímavým telefonem, který bude uživatele lákat vzhledem či špičkovým displejem. Plusové body sbírá i za dobrou výdrž či slušný hlavní fotoaparát. Smířit se však musíte s absencí rychlého připojení skrze 5G a především s horším chodem celého prostředí, byť jde o nejnovější možnou verzi. A právě tento přešlap do hry vrací mnohou konkurenci.

Konkurence

Nabízí se především obdobně stojící Honor X8, který vás zaujme lepší optimalizací prostředí či možná ještě hezčím vzhledem. Na druhou stranu má jen IPS displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor X8 Rozměry 163,4 × 74,7 × 7,5 mm , 177 g Displej TFT IPS, 6,7" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč

Zmínit musíme také Samsung Galaxy A22 5G, který je drazší jen o dvě stovky, ale dokáže vás připojit k sítím 5G. Má ale opět jen IPS displej a slabší ultraširokoúhlý foťák.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A22 5G 128+4 GB Rozměry 167,2 × 76,4 × 9 mm , 203 g Displej TFT IPS, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Zajímavou možností je ještě nové Poco M4 Pro, které stojí 6 tisíc korun, podporuje 5G, má výkonnější procesor, ale opět jen základní displej.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128+6 GB Rozměry 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 810 , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz