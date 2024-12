V životě každého rodiče nadejde chvíle, kdy ho dítě požádá o telefon. A jak známo, děti jsou mistři v přesvědčování. Pokud má navíc trochu důvtipu, nebude se odkazovat pouze na to, že mají telefon i spolužáci, ale vyrukuje rovnou s tím, že jde o bezpečnost. No a v případě, že se nacházíte ve fázi, kdy na tento argument slyšíte, protože se dítě osamostatňuje, ale zároveň mu nechcete ještě pořídit smartphone, nabízí se chytré hodinky.

Většina chytrých hodinek je přitom závislá na propojení s telefonem, ovšem na trhu je i několik vyloženě dětských chytrých hodinek s konektivitou. A mezi ně patří i model Lamax WatchY4 Plus.

Obsah balení: nadstandardní

Lamax je v množství dodávaného příslušenství skutečně štědrý, neboť v balení najdete náhradní řemínky i pouzdra pro samotné tělo hodinek. Těšit se tak můžete rovnou na tři barevná provedení, což znamená, že si děti mohou měnit barvu hodinek klidně každý den. Samozřejmostí je také nabíjecí kabel zakončený USB-A.

Líbilo se nám různé barvy řemínků a „pouzder“

Konstrukční zpracování: vysoká odolnost a rozumný vzhled

Lamax WatchY4 Plus designem nijak neurazí, přestože je zároveň patrné, že se v tomto případě o žádný šperk rozhodně nejedná. Vše je děláno s ohledem na praktičnost a přívětivou cenu. Počítejte tak s plastovým pouzdrem i řemínkem. Co se týče ovládacích prvků, hodinky disponují pouze jedním tlačítkem na pravém boku. Slouží k probuzení hodinek, návratu do menu, návratu na domovskou obrazovku a samozřejmě také k zapínání/vypínání.

Pod silikonovou objímkou („pouzdrem“) najdeme zdířku mikrofonu a slot pro nanoSIM kartu. V balení je přiložena SIM karta od T-Mobile, kterou lze používat k posílání SMS a telefonování a která obsahuje také 200Mb datový balíček. Hodinky tak stačí pouze zakoupit, vybalit, nastavit a můžete je ihned začít používat.

Pokud byste chtěli lépe vypadající hodinky, můžete své ratolesti pořídit například Apple Watch SE s podporou eSIM, které by mohly fungovat rovněž jako „dětské“ hodinky. Ovšem jejich cena je více než dvojnásobná. Důležité je zmínit, že hodinky Lamax jsou odolné dle IP67, tudíž zvládnou i ponoření pod vodu. V tomto ohledu výrobce nic neopomněl.

Naopak kvalita řemínku by mohla být s ohledem na cenu o něco lepší, stejně jako způsob upínání. Raději bych v balení našel pouze jeden kvalitnější řemínek než tři méně kvalitní. Nic vám však nebrání v tom si řemínek se standardizovaným 20mm uchycením vyměnit za jiný. Estetickou stránku asi není třeba příliš řešit, ale na dětském zápěstí mohou hodinky působit relativně rozměrně. Na druhou stranu v sobě ukrývají mnoho funkcí.

Líbilo se nám vysoká odolnost

vzhledem k zaměření praktický design

možnost měnit řemínky

Nelíbilo se nám způsob uchycení by mohl být vyřešen lépe

Displej: včetně kamery

Čelní strana okamžitě zaujme kamerou, která umožňuje videohovory i focení. Dalším důležitým prvkem je pak nepochybně 1,7" displej s ochranou v podobě skla Gorilla Glass. Obrazovka je typu TFT, takže nečekejte úchvatný kontrast, syté barvy nebo skutečně černou jako u OLED panelů, ale její kvalita je více než dostačující. Displej je dobře čitelný a maximální jas je relativně vysoký. Nicméně je škoda, že si hodinky nedokážou automaticky regulovat jas, čímž by zároveň v některých situacích mohly šetřit baterii.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní obrazovka

ochrana v podobě Gorilla Glass

Nelíbilo se nám schází automatické nastavení jasu

Systém a výkon: děti na prvním místě

V čem mají Lamax WatchY4 Plus vyniknout, to je možnost komunikace s vaším dítětem a přehled o tom, kde se nachází. Komunikaci ve formě volání, chatování a videohovorů zajišťuje již zmíněná SIM karta, zatímco určení polohy zajišťuje technologie „Pin Point“. S pomocí triangulace se určuje poloha za využití GPS, LBS, A-GPS a akcelerometru. Polohu hodinek můžete jako rodič sledovat v aplikaci Lamax, která je dostupná pro iOS a Android.

Z mého testování mohu konstatovat, že hodinky polohu určují až překvapivě dobře, a to třeba i v rámci míst, kde nemají „výhled“ na satelit. Na mapě v aplikaci navíc vidíte kromě lokace hodinek také ukazatel jejich nabití. Pokud například bydlíte v blízkosti školy, můžete si rovněž nastavit rádius oblasti, z níž by hodinky neměly vystoupit. Pokud se tak stane, budete na to upozorněni. Minimální rádius činí půl kilometru a některé by mohlo zamrzet, že nemůže být menší, většině by však měl vystačit.

Další vlastnost, která stojí za zmínku, je, že Lamax využívá servery provozované v Německu, což znamená, že vaše data necestují mimo Evropu, jsou tedy více v bezpečí. Velmi užitečná je také funkce zablokování volání z cizích čísel nebo možnost hodinky na dálku zamknout v případě, že je dítě ztratí. Skrze aplikaci si také budete moci prohlížet seznam zpráv, případně sledovat zdravotní stav dítěte. Do hodinek můžete přidat několik kontaktů. Ve výsledku systém hodinek funguje velmi dobře a dělá to, co má. Zároveň děti zbytečně „nerozptyluje“ nespočtem dodatečných funkcí, jako je tomu někdy u klasických chytrých hodinek pro dospělé. Z doprovodných funkcí pak hodinky poslouží i jako diktafon či fotoaparát.

Líbilo se nám kompatibilní s Androidem i iOS

pěkně zpracovaná mobilní aplikace

intuitivní rozhraní

funkce pro bezpečnost dětí

servery provozované v Německu

Nelíbilo se nám minimální rádius bezpečné zóny by mohl být ještě menší

Výdrž a nabíjení: dva až tři dny s přehledem

Výdrž (testovaná samozřejmě s vloženou SIM kartou) je zhruba dvou až třídenní. V segmentu těchto produktů je to slušná hodnota a ve srovnání s klasickými chytrými hodinkami je to vlastně standard či nadprůměr. Zhruba za 50 minut můžete nabít zcela vybité hodinky na 70 %, což znamená, že i nabíjení je relativně svižné. Hodinky zároveň umožňují naprogramovat vypínání/zapínání, čímž také získáte nějaké to procento baterie navíc. Bezdrátové nabíjení z pochopitelných důvodů schází.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

relativně rychlé nabíjení

Sportovní a zdravotní funkce: minimum, které stačí

Hodinky nemonitorují spánek, takže je můžete klidně nabíjet přes noc. Ze sportovních, respektive zdravotních, funkcí hodinky zvládají změřit množství ušlých kroků, okysličení krve a také srdeční tep. Naměřené hodnoty můžete opět kontrolovat v mobilní aplikaci, a měřit tak kondici vaší ratolesti, samozřejmě se však jedná spíše o doplňkové funkce „navíc“.

Líbilo se nám schopnost měřit okysličení krve

Zhodnocení

Přiznám se, že jsem od dětských hodinek mnoho nečekal, ale tento model mě ve výsledku příjemně překvapil, ať už rozumným, ceně odpovídajícím zpracováním a odolností, tak softwarem. Systém na hodinkách běží relativně svižně a během používání vše fungovalo příkladně. Výrobce pak chválím za praktické funkce, které mají přispět k bezpečnosti dítěte, i za přiloženou SIM kartu v balení. Jediná skutečná výtka tak směřuje snad k absenci automatické regulace jasu displeje, o nic zásadního se však nejedná.

Foto: Ioannis Papadopoulos, Petr Vojtěch, mobilenet.cz