Možná právě hledáte nová bezdrátová sluchátka přes hlavu. Nám se do rukou dostal model NoisComfort 2 ANC od Lamaxu, který za příznivou cenu láká příjemným vzhledem, dlouhou výdrží či transparentním režimem. Má o něm smysl uvažovat, nebo jsme objevili zásadní nedostatky?

Sluchátka přes hlavu vyhledávají často ti, kteří se chtějí oprostit od svého okolí a zažít zvukové odříznutí, případně ti, kterým sluchátka strkající se přímo do uší příliš nevyhovují. Zajímavě vypadá letošní novinka od Lamaxu, která už názvem NoiseComfort2 ANC naznačuje, že je pro ni důležité maximální ticho.

Lamax NoiseComfort2 ANC – videorecenze

Technické parametry Lamax Noise

Hmotnost 263 g Výdrž zhruba 30 h (s ANC) / 55 h (bez ANC) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.3 Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, manuály Barevné varianty černá Cena 1 600 Kč

Obsah balení: vše pěkně po ruce

Sluchátka jsou dodávána v poměrně velké krabici, avšak to asi překvapí málokoho. Vše nezbytné se ukrývá v designově velmi povedeném ochranném pouzdře. Do něj lze snadno složit i velká sluchátka, jsou v něm perfektně chráněna, a ještě zbyl dostatek místa pro nezbytné příslušenství. Jedná se například o audio kabel, aby sluchátka fungovala i ve chvíli, kdy jsou vybitá, který je zakončen 3,5mm jackem. Nakonec nechybí ani nabíjecí kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: klasika pro větší z nás

Design lze hodnotit velmi kladně. Tmavý matný plast působí minimalisticky a méně znalý uživatel nemá šanci poznat, v jaké cenové hladině se sluchátka pohybují. Zpracování je příkladné, vůbec nic nevrže. Při nošení rozhodně oceníte měkké polstrování na uších i hlavě. V tomto ohledu není co vytknout.

První kaňka na kráse přichází po nasazení. Sluchátka jsou jednoduše příliš velká. Respektive hlavový most by bylo potřeba ještě zmenšit, ale už to více nejde. Pokud nemáte větší hlavu, nebudou vám sluchátka příliš dobře sedět. Tento neduh se projeví zejména, pokud budete se sluchátky chodit či běhat. Nemožnost si sluchátka pořádně nasadit na menší hlavu zapříčiní i to, že pokud venku i lehce fouká, ruší vítr poslech.

Hlavový most lze alespoň nastavovat lehce, byť ne v takovém rozmezí, jak už víme. Zpracování působí bytelně. Nemusíte se obávat nějakého vrzání či jiných nežádoucích zvuků z těla sluchátek. Na těle pravé mušle je pak vše důležité. Jde o tlačítka a konektory (3,5mm jack a USB-C).

Líbilo se nám osvědčený vzhled

Nelíbilo se nám sluchátka jsou příliš velká

Ovládání: vcelku dobré

Ovládání je svěřeno čtyřem tlačítkům. Všechna jsou na pravé mušli a rychle se mezi nimi zorientujete, neboť jsou hmatově odlišena. Nejlépe je nahmatáte palcem pravé ruky, první tlačítko je vlastně nejdůležitější. Spouští a vypíná sluchátka dlouhým stiskem. Na to dobře pamatujte, protože sluchátka se sama neumí vypnout. Po zapnutí krátkým stiskem spustíte/pozastavíte hudbu a stejným způsobem se ovládají i hovory.

Podlouhlá klávesa reguluje hlasitost a má i 2vteřinovým stiskem přepínat skladby. „Plusko“ přeskočí na další skladbu, opačný konec tlačítka by vás měl dostat na předchozí. Ale to se vám takřka nikdy nepodaří. Vždy dojde k restartu právě hrající skladby. Poněkud škoda.

Poslední tlačítko je odděleno konektory, ovládáte jím ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku, u kterého se můžeme rovnou zastavit. Jsou k dispozici tři možnosti. Zapnutí režimu ANC, vypnutí a transparentní režim.

Líbilo se nám ovládání sdružené na jedné mušli

Nelíbilo se nám skok zpět je velmi komplikovaný

Výdrž baterie: ozdobou sluchátek

U NoisceComfort2 ANC se nemusíte obávat častého nabíjení vzhledem k baterii o kapacitě 500 mAh. Výdrž se totiž dle výrobce může vyšplhat na 55 hodin při vypnutém ANC, čemuž jsme se takřka přiblížili. 50 hodin je skutečně reálných. S ANC pak výdrž klesá ke 30 hodinám. Dočerpání energie trvá 2 hodiny, dobíjí se USB-C, ale můžete poslouchat i přes kabel a 3,5mm jack.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Zvuk: hloubky hrají prim

Reprodukce hudby není nejsilnější stránkou těchto sluchátek, byť nechybí podpora kodeků AAC a SBD. Kladou totiž poměrně velký důraz na hloubky, kvůli čemu se ztrácí některé nástroje. Postřehnete to zejména u rockovějších skladeb, kde se mísí strunné nástroje s bicími. Více sluchátkům sedí střední proud, případně méně komplikovaná hudba. Obecně bychom je tak doporučili spíše méně náročným posluchačům. O jistou záchranu se lze pokusit úpravou ekvalizéru, ale s tím se bude chtít málokdo namáhat. Za zmínku stojí hlasitost, sluchátka umí hrát neskutečně hlasitě. Už na druhou nejvyšší úroveň jsem okamžitě cítil bolest v uších a zvuk ztišil.

Aktivní potlačení okolního hluku funguje obstojně, ale čekali bychom přeci jen více. Příznivci absolutního ticha spokojeni nebudou. Naopak transparentní režim je skvělý. Ruchy tlumí, ale okolní hlasy lidí či sirény spolehlivě propouští do vašich uší.

Pochválit musíme také hovory. Sluchátka jsou vybavena mikrofonem a protistrana vás vždy slyší opravdu dobře a srozumitelně. Párování probíhá skrze Bluetooth 5.3 a je rychlé, zvládnete jej během pár vteřin.

Líbilo se nám aktivní potlačení okolního hluku

Nelíbilo se nám důraz na hloubky je až příliš silný

zanikání některých prvků u složitější hudby

Zhodnocení: vhodná jen pro někoho

Ve výsledku před sebou máme sluchátka s bohatým balením a příjemným vzhledem, která nejsou nijak drahá, stojí totiž zhruba 1 600 Kč. Máme zde však připomínky ke spíše průměrnému zvukovému výstupu a ne zcela dotaženému ovládání. Pokud však hledáte cenově dostupná hlavová sluchátka, rozhodně nad Lamax NoiseComfort2 uvažujte. Ocenit totiž můžete třeba opravdu dlouhou výdrž či schopný transparentní režim.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz