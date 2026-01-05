mobilenet.cz na sociálních sítích
Kingston Dual Portable SSD 2TB
recenze

Kingston Dual Portable SSD 2TB

Král praktičnosti
Ioannis Papadopoulos

Testované úložiště Kingston Dual Portable SSD představuje praktickou alternativu pro všechny, kteří kladou důraz na co nejnižší hmotnost a maximálně kompaktní rozměry, přesto si však nechtějí odepřít komfort moderního USB-C ani univerzálnost klasického portu USB-A. Jak se tedy tento „obojživelník“ v našem testu osvědčil?

Hledáte ideální úložiště, které by dokázalo plynule propojit svět moderních smartphonů, počítačů a televizorů, aniž byste u toho museli neustále pátrat po správném kabelu či redukci? A je vůbec možné vměstnat 2 TB do těla, které je rozměry i hmotností jen zlomkem běžných externích disků, a přitom se nebát o mechanickou odolnost?

Technické parametry Kingston Dual Portable SSD 2TB

Rozměry 71,85 × 21,1 × 8,6 mm
Hmotnost 13 g
Materiál kov + plast
Provozní teplota 0 až 60 stupňů Celsia
Maximální přenosová rychlost USB 3,2 Gen 2 (2×), až 1 050 MB/s čtení, až 950 MB/s zápis
Konektor USB-C + USB-A
Cena (1/2/4 TB) 3 499/4 999/9 999 Kč

Obsah balení: nic není potřeba

Balení je takřka stejně kompaktní jako samotná flashka. Vzhledem ke konstrukci produktu, kdy se nepočítá s potřebou jakýchkoliv externích propriet, resp. kabelů, je zcela pochopitelné, že v krabičce najdeme jen nutné manuály.

Líbilo se nám
  • nic neschází/

Vzhled a zpracování: červená mu sluší

Kingston Dual Portable SSD 2TB je poměrně nenápadným úložištěm, které spoléhá na líbivý odstín červené a krytky USB-C z poloprůhledného plastu. Jeho hlavní předností jsou velmi kompaktní rozměry a velmi nízká hmotnost. Úložiště tak s sebou můžete nosit kamkoliv a mít jej vždy po ruce. Oproti větším SSD rozměry i hmotnost násobně menší, přesto máte ke službám až 2 TB prostoru.

Kingston Dual Portable SSD 2TB
Disk působí velmi robustně, při pokusu vyvinout tlak na kovové šasi se nijak neprohýbá, potenciální problém by ale mohly představovat krytky po stranách. Navzdory risku ztráty se však jedná o vizuálně lepší řešení, než je pomocí pantu, připevnit krytky k tělu disku, kde by navíc mohly v odkrytém stavu překážet. Oproti některým větším diskům výrobce neuvádí žádnou zvýšenou odolnost, vzhledem k velmi nízké hmotnosti a kovovému šasi by však měl disk bez újmy zvládnout menší pády.

Líbilo se nám
  • extrémně kompaktní
  • nízká hmotnost
  • kvalitní provedení s kovovým šasi
Nelíbilo se nám
  • bez zvýšené odolnosti

Rychlostní testy: lepší, než tvrdí specifikace

Úložiště disponuje dvojicí USB 3.2 Gen 2 (jedním USB-C a jedním USB-A), což znamená skutečnou všestrannost. Zatímco moderní USB-C uplatníte například v rámci propojení se smartphonem, USB-A se hodí zejména u počítačů či TV. Tato všestrannost je pak důležitá i pro majitele novějších iPhonů, které daly existenci takovýchto úložišť větší smysl, neboť umožňují záznam vysoce kvalitního videa přímo na externí úložiště. Zápis ProRes videa na externí úložiště je navíc u iPhonů s menším úložištěm vyloženě nutný, neboť stačí i relativně krátké video a z interního úložiště telefonu rázem zmizí desítky GB.

Kingston Dual Portable SSD 2TB
A jak je na tom disk z pohledu přenosových rychlostí? V první řadě je nutná zmínka, že těch logicky dosáhnete pouze v rámci připojení s kompatibilním hardwarem. Jinými slovy, pokud připojíte disk k USB-A u staršího počítače, který je např. typu 2.0, maximálních přenosových rychlostí se nedočkáte, což ale není chyba externího úložiště. Pokud využíváte plný potenciál disku, slibuje výrobce rychlost čtení 1 050 MB/s a rychlost zápisu 950 MB/s. V rámci opakovaného měření jsem však tyto hodnoty ještě o pár desítek MB/s překonal, viz přiložené screenshoty, tudíž si vede Kingston Dual Portable SSD 2TB velmi dobře.

Kingston Dual Portable SSD 2TB
Dalším důležitým aspektem je pak zahřívání. Oproti levnějším obdobným diskům jsem nenarazil na problém s přehříváním. Kingston Dual Portable SSD 2TB se sice dokáže zahřát, ale ve srovnání s konkurencí neztrácí dech (rychlost čtení/zápisu) ani během přesunu většího množství dat z/na externí úložiště. Díky této vlastnosti se tak jedná o schopného pracanta, navíc v případě splnění podmínek až s nadstandardní pětiletou zárukou. Na závěr uvedu, že disk je dostupný ve třech velikostech, a to 512 GB, 1 TB a také 2 TB.

Líbilo se nám
  • velmi slušné přenosové rychlosti
  • podpora přímého nahrávání ProRes videa
  • tři paměťové varianty

Zhodnocení: prostě paráda

Kingston Dual Portable SSD 2TB představuje velmi povedené externí úložiště, které v podstatě splňuje veškeré nároky kladené na moderní přenosný disk. Klíčovým benefitem je vedle extrémně nízké hmotnosti a kompaktních rozměrů především dvojice integrovaných USB přímo v těle, díky čemuž se zcela obejdete bez kabeláže. Pozitivně lze hodnotit také robustní zpracování využívající kovové šasi i fakt, že reálně naměřené přenosové rychlosti v testu dokonce mírně překonaly oficiální specifikace. Drobnou výtku tak lze mít snad jen k absenci zvýšené odolnosti, což je však s ohledem na ostatní přednosti jen malý ústupek.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Klady
  • přítomnost USB-C i USB-A
  • kvalitní zpracování
  • vysoké přenosové rychlosti
  • kompaktní rozměry a zanedbatelná hmotnost
Zápory
  • bez zvýšené odolnosti
