Hledáte ideální úložiště, které by dokázalo plynule propojit svět moderních smartphonů, počítačů a televizorů, aniž byste u toho museli neustále pátrat po správném kabelu či redukci? A je vůbec možné vměstnat 2 TB do těla, které je rozměry i hmotností jen zlomkem běžných externích disků, a přitom se nebát o mechanickou odolnost?
Technické parametry Kingston Dual Portable SSD 2TB
|Rozměry
|71,85 × 21,1 × 8,6 mm
|Hmotnost
|13 g
|Materiál
|kov + plast
|Provozní teplota
|0 až 60 stupňů Celsia
|Maximální přenosová rychlost
|USB 3,2 Gen 2 (2×), až 1 050 MB/s čtení, až 950 MB/s zápis
|Konektor
|USB-C + USB-A
|Cena (1/2/4 TB)
|3 499/4 999/9 999 Kč
Obsah balení: nic není potřeba
Balení je takřka stejně kompaktní jako samotná flashka. Vzhledem ke konstrukci produktu, kdy se nepočítá s potřebou jakýchkoliv externích propriet, resp. kabelů, je zcela pochopitelné, že v krabičce najdeme jen nutné manuály.
- nic neschází/
Vzhled a zpracování: červená mu sluší
Kingston Dual Portable SSD 2TB je poměrně nenápadným úložištěm, které spoléhá na líbivý odstín červené a krytky USB-C z poloprůhledného plastu. Jeho hlavní předností jsou velmi kompaktní rozměry a velmi nízká hmotnost. Úložiště tak s sebou můžete nosit kamkoliv a mít jej vždy po ruce. Oproti větším SSD rozměry i hmotnost násobně menší, přesto máte ke službám až 2 TB prostoru.
Disk působí velmi robustně, při pokusu vyvinout tlak na kovové šasi se nijak neprohýbá, potenciální problém by ale mohly představovat krytky po stranách. Navzdory risku ztráty se však jedná o vizuálně lepší řešení, než je pomocí pantu, připevnit krytky k tělu disku, kde by navíc mohly v odkrytém stavu překážet. Oproti některým větším diskům výrobce neuvádí žádnou zvýšenou odolnost, vzhledem k velmi nízké hmotnosti a kovovému šasi by však měl disk bez újmy zvládnout menší pády.
- extrémně kompaktní
- nízká hmotnost
- kvalitní provedení s kovovým šasi
- bez zvýšené odolnosti
Rychlostní testy: lepší, než tvrdí specifikace
Úložiště disponuje dvojicí USB 3.2 Gen 2 (jedním USB-C a jedním USB-A), což znamená skutečnou všestrannost. Zatímco moderní USB-C uplatníte například v rámci propojení se smartphonem, USB-A se hodí zejména u počítačů či TV. Tato všestrannost je pak důležitá i pro majitele novějších iPhonů, které daly existenci takovýchto úložišť větší smysl, neboť umožňují záznam vysoce kvalitního videa přímo na externí úložiště. Zápis ProRes videa na externí úložiště je navíc u iPhonů s menším úložištěm vyloženě nutný, neboť stačí i relativně krátké video a z interního úložiště telefonu rázem zmizí desítky GB.
A jak je na tom disk z pohledu přenosových rychlostí? V první řadě je nutná zmínka, že těch logicky dosáhnete pouze v rámci připojení s kompatibilním hardwarem. Jinými slovy, pokud připojíte disk k USB-A u staršího počítače, který je např. typu 2.0, maximálních přenosových rychlostí se nedočkáte, což ale není chyba externího úložiště. Pokud využíváte plný potenciál disku, slibuje výrobce rychlost čtení 1 050 MB/s a rychlost zápisu 950 MB/s. V rámci opakovaného měření jsem však tyto hodnoty ještě o pár desítek MB/s překonal, viz přiložené screenshoty, tudíž si vede Kingston Dual Portable SSD 2TB velmi dobře.
Dalším důležitým aspektem je pak zahřívání. Oproti levnějším obdobným diskům jsem nenarazil na problém s přehříváním. Kingston Dual Portable SSD 2TB se sice dokáže zahřát, ale ve srovnání s konkurencí neztrácí dech (rychlost čtení/zápisu) ani během přesunu většího množství dat z/na externí úložiště. Díky této vlastnosti se tak jedná o schopného pracanta, navíc v případě splnění podmínek až s nadstandardní pětiletou zárukou. Na závěr uvedu, že disk je dostupný ve třech velikostech, a to 512 GB, 1 TB a také 2 TB.
- velmi slušné přenosové rychlosti
- podpora přímého nahrávání ProRes videa
- tři paměťové varianty
Zhodnocení: prostě paráda
Kingston Dual Portable SSD 2TB představuje velmi povedené externí úložiště, které v podstatě splňuje veškeré nároky kladené na moderní přenosný disk. Klíčovým benefitem je vedle extrémně nízké hmotnosti a kompaktních rozměrů především dvojice integrovaných USB přímo v těle, díky čemuž se zcela obejdete bez kabeláže. Pozitivně lze hodnotit také robustní zpracování využívající kovové šasi i fakt, že reálně naměřené přenosové rychlosti v testu dokonce mírně překonaly oficiální specifikace. Drobnou výtku tak lze mít snad jen k absenci zvýšené odolnosti, což je však s ohledem na ostatní přednosti jen malý ústupek.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz