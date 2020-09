Do redakce zavítala levná bezdrátová sluchátka Choice True Wireless Earbuds od Honoru. I přes cenu pod tisícem Kč už od pohledu nápadně připomínají AirPods Pro, což může mnohé přesvědčit. Vyplatí se nákup, nebo jde o vyhozené peníze? To prozradí tato recenze.

Hledáte čistě bezdrátové špunty, ale máte finanční limit? V takovém případě přichází na řadu kompromisy, mnohdy poměrně výrazné. Pak se může stát, že je nejlepší volbou nechat si zajít chuť a raději našetřit, případně zakoupit klasická drátová sluchátka. Co když vám ale řekneme, že Honor má nové bezdrátové špunty, které vám i přes cenu pod tisíc korun vytřou zrak? Jestli chcete vědět více, ponořte se do dnešní recenze, která vám odpoví na vaše otázky.

Obsah balení: standardní sestava

V balení kromě pouzdra a mimo něj uložených sluchátek nalezneme také návod, krátký USB-A–USB-C kabel a také dvě dvojice náhradních špuntů. Čekali jste snad něco navíc?

Technické parametry Honor Choice True Wireless Earbuds

Rozměry sluchátka Rozměry pouzdra 60,3 × 28 × 43,3 mm Hmotnost jednoho sluchátka cca 5 gramů Hmotnost pouzdra 47,1 g Doba nabití pouzdra 1 hodina Kapacita baterie pouzdra 500 mAh Kapacita baterie sluchátka 55 mAh Barevná provedení bílá Připojení Bluetooth 5.0 Protokoly BLE/HFP/A2DP/AVRCP Velikost měniče 7 mm Délka poslechu (dle výrobce) až 6 hodiny Délka poslechu celkem 6 + 18 hodin pouzdro, celkem 24 hodin Obsah balení sluchátka, USB-C nabíjecí kabel a celkem 3 velikosti náušníků Cena 890 Kč

Konstrukční zpracování: kde končí inspirace?

Když poprvé uvidíte produktové fotografie Honor Choice, jistě vám budou sluchátka (i pouzdro) připomínat Apple AirPods Pro.

Sluchátka jsou velmi lehká, ač Honor hmotnost neuvádí, je to cca 5 gramů na jedno sluchátko. Tělo je pochopitelně plastové, což je naprosto standardní. Honor Choice vypadají velmi elegantně, potěší i příznivce purismu a bakelitová rozhodně nejsou. Příliš ani nemaskují to, že nejde zrovna o klenot v segmentu TWS, tělo není unibody a předěl, ve kterém je sluchátko slepeno, je při bližším pohledu jasně znatelný. To však neznamená, že jsou sluchátka špatně zpracována.

Na těle sluchátek není mnoho výrazných prvků, jediným je dioda, která v případě pohotovostního režimu, volání či párování problikává bílou barvou. Dále na těle narazíme na dvojici mikrofonů pro eliminaci okolních ruchů při volání a dvojici kovových pinů pro nabíjení. Co možná trochu zamrzí, jsou poměrně výrazná šedá písmena „R“ a „L“ pro odlišení sluchátek, na produktových listech jsou písmena stříbrná a mnohem méně nápadná.

Sluchátka se ovládají dotyky, ploška je na nejširším místě sluchátkové hlavy. Nasazení silikonových hlaviček je velmi snadné, stejně jako v případě Apple AirPods Pro nebo třeba Honor Magic Earbuds se nasazují na plastový hrot, vše tedy vyřešíte během pár vteřin. V balení je dvě dvojice náhradních špuntů – jedny menší, druhé větší než ty, které jsou na sluchátkách z výroby. Odolnost pak garantuje certifikace IP54, což znamená, že letní deštík nebo pot nevadí.

Sluchátka mají malou nožku, podobně jako AirPods Pro, ve které se skrývá baterie. Na těle Honor Choice není senzor nošení, takže pokud sluchátka sejmete a nevložíte je do nabíjecího pouzdra, hudba hraje dále. Při ceně pod tisíc korun však tento nedostatek nelze vnímat jako problém.

I nabíjecí pouzdro jakoby z oka vypadlo tomu od Applu. Spodní hrana hostí USB-C (třikrát hurá), přední strana pak malou diodu, která informuje o stavu nabití, ovšem jen velmi obecně (modrá nabito, červená signalizuje nutnost pouzdro dobít). Pouzdro je opět plastové a poměrně dost lesklé. I kloub a víko má magnet. Zaklapnutí doprovází poměrně citelné cvaknutí, zavřené potom drží pouzdro jako přibité. Bohužel pružinky chybí, ve stavu otevření je tak víko poměrně vratké a rádo se samo zavírá. Pouzdro váží zhruba 47 gramů, ani v kapse jej tedy příliš neucítíte.

Spodní hrana hostí USB-C.

Pokud hledáte nějaké párovací tlačítko, tak zbytečně. Sluchátka se jednoduše párují tak, že otevřete pouzdro, v nabídce Bluetooth ve vašem zařízení vyberete Wireless Earbuds a je hotovo. Pokud chcete spárovat další zařízení, je nutné v původním Bluetooth vypnout, počkat až sluchátka vyzkouší připojení k naposledy připojenému zařízení a následně se opět dostanou do párovacího režimu. Současně ke dvěma zařízením tak sluchátka být připojena nemohou.

Nižší cenu lze poznat právě na detailech, mrzí nás primárně pouze plastový kloub pouzdra. Pár korun navíc by kovový kloub jistě stál, ovšem z dlouhodobého hlediska by nešlo o špatnou investici.

Doplníme, že na tuzemském trhu se sluchátka prodávají v bílé, jiná barva k dispozici není. Po stránce designu a zpracování budeme spíše chválit, nedokonalosti tu sice najdeme, ale když si vzpomeneme na cenu, je jakákoliv výtka naprosto nemístná.

Líbilo se nám elegantní design

slušné zpracování

snadné párování

notifikační LED