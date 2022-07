Poslech hudby je oblíbenou kratochvílí mnoha z nás. Občas je však nutné omezit reprodukci výhradně jen na naše uši, přičemž pro takové chvíle se hodí například špunty. Mezi ty prémiové se řadí i letošní Bang & Olufsen Beoplay EX, které vás uhranou vzhledem, kvalitním zvukem, ale dost pravděpodobně i vysokou cenou.

Bezdrátová sluchátka již dnes pomalu bereme za naprostou samozřejmost a takřka pryč jsou doby, kdy jsme mohli tvrdit, že je kvalita hudby bezdrátovým přenosem výrazněji degradována. Většina uživatelů rozdíl v kvalitě zvuku nezaznamená. Důvodem je i to, že máme možnost volby. Obyčejné bezdráty do uší lze pořídit i za pár stovek, ale také za bezmála 10 tisíc korun. To je případ dnes testovaných špuntových sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EX od dánského výrobce, který opět kladl důraz na kvalitní zvuk a prémiové zpracování.

Technické parametry Bang & Olufsen Beoplay EX

Hmotnost 65 gramů včetně pouzdra

(6 gramů / sluchátko) Výdrž bez ANC 8 hodin (sluchátka) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.2 Bezdrátové nabíjení ano Obsah balení sluchátka, hliníkové pouzdro, nabíjecí USB kabel, náhradní špunty Barevné varianty černá, černo-modrá, béžová Cena 9 999 Kč

Obsah balení: vše krásně pohromadě

Ve kvádrovité krabičce je vše podstatné. Jde o samotné pouzdro, ve kterém jsou sluchátka. Dále se můžete těšit na nabíjecí kabel s USB-C na jedné straně a USB-A na straně druhé a nechybí ani náhradní špunty různých velikostí.

Líbilo se nám vše podstatné přibaleno

Konstrukční zpracování: matný hliník

Vysoká cena se zákonitě musí projevovat takřka na každém kroku. My začneme logicky samotným pouzdrem, jehož manipulací bude začínat každý váš poslech hudby. Pouzdro příjemně chladí díky hliníkové konstrukci. Celý povrch je hezky matný a budí příjemný pocit vždy, když na něj sáhnete. Abychom ale byli zcela přesní, spodní část pouzdra je plastová. Nešlo však o nesmyslné šetření, ale o cestu k zachování bezdrátového nabíjení.

Výčet prvků viditelných na zavřeném pouzdře uzavírá logo výrobce, které je mírně lesklé, aby zcela nesplynulo s okolním povrchem, a dále též USB-C na zadní straně pro zastánce klasického kabelového nabíjení. Pant působí poměrně robustně a dokáže pomáhat při otevírání/zavírání. V obou krajních polohách už dokáže víko zcela otevřít, případně naopak zavřít bez vaší pomoci.

Na test jsme dostali tmavou variantu, která kombinuje černou s elegantním odstínem modré. Jde o zdařilou kombinaci, která se projevuje na samotných sluchátkách. Kromě lesklých modrých ploch s logem výrobce jsou sluchátka matná, včetně nožiček. Standardně jsou na nich nasazeny středně velké špunty velikosti M, ale na výběr máte nejen menší velikost S, ale i větší L. Bonusem jsou pak pěnové špunty, které zkuste v případě, že vám klasické pryžové nevyhovují. Osobně mi mnoho špuntů v uších nesedí, ale Bang & Olufsen Beoplay EX ano a nevypadávají ani při běhu.

Ergonomie je tedy nanejvýš dobrá, čemuž přispívá i nízká hmotnost, kdy každé sluchátko váží pouze 6 gramů. V uších o nich tedy brzy ani nebudete vědět. Doplňme, že samotné pouzdro bez sluchátek váží 53 gramů. Jeho přenášení je tedy jednoduchou záležitostí.

Se sluchátky se nemusíte bát ani základně sportovat. Pot ani déšť by jim totiž neměl vůbec vadit, neboť disponují stupněm krytí IP57.

Líbilo se nám poměrně dobře sedí v uších

odolnost IP57

Zvuk a ovládání: zaměřeno na náročné

Párování sluchátek probíhá skrze technologii Bluetooth 5.2 a je nezbytné využít aplikaci od výrobce. Její stažení je jednoduché, v prodejním balení najdete postup i QR kód, jak ji stáhnout do telefonu s Androidem i iOS. Aplikace dokonce nechybí ani v obchodě AppGallery od Huawei. Postup párování působí dle návodu jednoduše, v praxi bylo ale o něco komplikovanější. Nejprve je nutné spojit sluchátka s aplikací a až poté s telefonem jako takovým.

Dosah sluchátek by měl být kolem 10 metrů a lze tomu věřit. Samozřejmě ve volném prostoru, v bytě zákonitě klesá s každou stěnou, za kterou se schováte. Osobně jsem ale neměl s dosahem problém ani ve větším bytě, což považuji u bezdrátových sluchátek za jednoznačné plus.

Ovládání u bezdrátových sluchátek je většinou svěřeno do rukou dotykových ploch na samotných sluchátkách a nejinak je tomu i v případě dnes testovaných. Na rozdíl od mnoha je však patrné, že tentokrát výrobce nešetřil a ovládání opravdu pečlivě vychytal. Ovládat můžete samotné přehrávání, přeskakovat skladby, nastavovat ANC i hlasitost. Každé sluchátko má předem definované úkony. Reakce na dotek je okamžitá. Snadno lze přijímat i telefonní hovory, které jsou díky 6 mikrofonům kvalitní.

Zvuk je u sluchátek to vůbec nejdůležitější. Bang & Olufsen Beoplay EX jsou osazena neodymovými měniči o průměru 9,2 mm a podporovány jsou kodeky SBC, AAC a aptX Adaptive. Zvuk je vysoce kvalitní a ve složitějších skladbách nebudete mít problémy rozeznat tóny jakýchkoliv nástrojů. V tomto ohledu budou spokojeni i náročnějších posluchači. Velmi dobrá je i maximální možná hlasitost, která netrhá uši a současně nedochází ke zkreslení zvuku jako u některých levnějších modelů.

Samozřejmostí je i režim aktivního potlačení okolního hluku, který funguje spíše jen průměrně. Po zapnutí sice ruchy z okolí takřka zmizí, ale účinek mohl být jistě ještě o něco silnější. Režim můžete přepínat dotykově na sluchátkách, případně v doprovodné aplikaci. Dostalo se také na transparentní režim, kdy naopak chcete ruchy z okolí slyšet i skrze sluchátka.

Líbilo se nám párování přes Bluetooth 5.2

špičkový zvuk

přesné dotykové ovládání

Baterie: solidní výdrž

V každém sluchátku je baterie s kapacitou 70 mAh, přičemž pouzdro je domovem pro další baterii s kapacitou 380 mAh. Vybitá sluchátka tak skrze pouzdro nabijete minimálně dvakrát. Výdrž se dle výrobce pohybuje od 6 hodin při poslechu s ANC až po 8 hodin v případech, kdy ANC vypnete. Praxe ukázala, že s ANC sluchátka 5 hodin vydrží hrát, poté již kapacita klesne pod 10 % a než neustále snášet upozornění o téměř vybitých sluchátkách, je lepší je nabít.

Nabití skrze dobíjecí kabel zabere něco málo přes hodinu, což je slušný čas. Pokud budete preferovat bezdrátové nabíjení, počítejte s minimálně hodinou a půl.

Líbilo se nám dobrá výdrž

bezdrátové nabíjení

Zhodnocení: exkluzivní vzhledem i zvukem

Bang & Olufsen Beoplay EX nejenže spadají do prémiové kategorie, ale ona ji přímo vytváří. Za bezmála 10 tisíc korun získáte špičkově vypadající i vybavená sluchátka. Vše začíná již samotným pouzdrem, které je z hliníku a působí hodnotě, příjemně i je precizně zpracované. Samotná sluchátka skvěle sedí v uších, neboť výrobce udělal maximum pro to, aby vyhověl co největším spektru uživatelů, respektive uší. Povedená je i výbava, kde nechybí různé režimy či bezdrátové nabíjení. Vysokou cenu si sluchátka obhajují i nevídaně přesným dotykovým ovládáním.

Nějaké nedostatky se hledají jen obtížně. Jde ale například o místy zbytečně komplikované úvodní nastavení a propojení. Účivnnější by pak mohl být režim ANC a také výdrž by ve výsledku mohla být přeci jen delší. Ani to však nic nemění na tom, že lepší bezdrátové špunty.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz