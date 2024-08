Proč testujeme téměř čtyři roky starou nabíječku a nedáme raději přednost letošní nabídce? Důvod je jednoduchý – Apple MagSafe Duo Charger předběhla dobu. Stále je v nabídce mnoha obchodníků a stále patří mezi nejrychlejší bezdrátové nabíječky pro iPhony, protože (na rozdíl od konkurence) nepostrádá certifikaci „Made for MagSafe“.

Divíte se, proč v roce 2024 testujeme nabíječku, kterou Apple představil téměř před čtyřmi roky? Důvod je jednoduchý – v nabídce ji má stále poměrně dost obchodníků a vzhledem k tomu, že samotný Apple ji již z nabídky vyřadil, dost často se nabíječka objeví za poloviční cenu, za kterou má i v roce 2024 stále co nabídnout.

Primárně certifikaci „Made for MagSafe“, která zprostředkuje (téměř) nejrychlejší možné bezdrátové nabíjení, které iPhone doposud umí. To ani po čtyřech letech nenabízí většina MagSafe nabíječek, které lze pořídit na tuzemském trhu.

Technické parametry Apple MagSafe Duo Charger

Rozměry podložky (rozloženo/složeno) 16,2 × 7,4 × 1,1 cm

8,1 × 7,5 × 1,9 cm Hmotnost 160 g Materiály silikon, matný plast Délka přívodního kabelu 1 metr Konektor Lightning Bezdrátové nabíjení ano, MagSafe a indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) až 14 W (12 W pro iPhony řady mini) LED ne

Obsah balení: s kabelem

Součástí balení je kromě samotné nabíječky také 1m Lightning–USB-C kabel a základní dokumentace. Adaptér není součástí základního balení, je nutné jej dokoupit, případně použít nějaký výkonnější k vašemu mobilnímu telefonu. Apple doporučuje adaptér s USB-C a minimálním výkonem 20 W.

Konstrukční zpracování: „pololeporelo“

Minulý rok jsme vám přinesli recenzi na nabíječku Spello by Epico 3in1, pokud se dnes podíváte na nabíječku Apple MagSafe Duo Charger, je zcela jasné, kde se Spello inspirovalo – ano, právě u Apple MagSafe Duo Charger. Nabíječka od Applu je však určena jen pro nabíjení dvou zařízení, v čemž za Spellem (zpětně vzato) zaostává, opět je však nutné připomenout, že premiéru si nabíječka od Applu odbyla už na konci roku 2020.

Na nabíječce Apple MagSafe Duo Charger je vidět, jak je Apple napřed, co se designové linky týká – i v roce 2024 jde o neuvěřitelně elegantní a špičkově zpracované zařízení. Obě části pojí gumová „spojka“, plastové tělo obou ploch je pogumované (polyvinyl) a na dotek velice příjemné, podobně jako originální silikonové pásky pro Apple Watch. V rozloženém stavu má nabíječka rozměry 16,2 × 7,4 × 1,1 cm, ve složeném stavu dostanete rozměry zhruba 8,1 × 7,5 × 1,9 cm, hmotnost pak činí příjemných 160 gramů. Nabíječku můžete uzavřít jak MagSafe podložkou „dovnitř“, tak i „ven“, iPhone tedy lze nabíjet i ve složeném stavu.

Luxusní, skladná, navíc s vyklopeným hliníkovým stojanem pro Apple Watch.

Tělo nabíječky je opravdu elegantní, směrem k bokům se tělo svažuje, opticky tak působí ještě tenčím dojmem. Zajímavě vypadá také „vyražené“ logo společnosti Apple. Na těle nalezneme i Lightning, který je orámovaný kovovým rámečkem, vše působí precizně, elegantně a mimořádně prakticky, což u Applu není vždy zvykem. Dodáme, že na těle chybí signalizační LED, což oceňujeme, ve většině případů jde o rušivý element.

Díky možnosti složení napůl, přičemž obě části u sebe drží silné magnety MagSafe, je Apple MagSafe Duo Charger naprosto ideální jako nabíječka na cesty – současně dobijete iPhone i Apple Watch, případně iPhone můžete vyměnit za AirPods, záleží, co zrovna potřebuje. Dodáme, že stojánek pro indukční nabíjení Apple Watch je výklopný o 90 stupňů, snadno tak dobijete hodinky spojené s páskem. Apple si zaslouží pochvalu, ani po téměř čtyřech letech nabíječka neztratila punc luxusu.

Nabíjení: i pro rychlejší dobití

Na trhu existuje spousta MagSafe bezdrátových nabíječek, ovšem MagSafe zde není v podobě certifikované funkce Applu, ale jde pouze o magnety MagSafe, které zajistí správné „dosednutí“ zařízení. I kvůli tomu je pak rychlost bezdrátového nabíjení omezena na 7,5 W, přičemž MagSafe dokáže zprostředkovat až 15 W, stejně jako technologie Qi2, která z MagSafe vychází.

Ani (zatím) poslední generace iPhonů se bezdrátově neumí dobíjet rychleji než výkon 15 W, to je zároveň i maximum, co dokáže poskytovat Apple MagSafe Duo Charger. Apple sice na stránkách uvádí 14 W, ale výkon se prakticky rovná 15 W. Z tohoto ohledu je stáří nabíječky zcela irelevantní, protože splňuje i nároky iPhonů v roce 2024.

Většina výrobců příslušenství nakonec s bezdrátovými nabíječkami s podporou „plnotučného“ řešení MagSafe nepřišla, protože by se musela dohodnout s Applem a zaplatit mu nemalé poplatky za certifikaci „Made for MagSafe“, proto většina z nich počkala na příchod technologie Qi2, která z MagSafe vychází a která stejně jako MagSafe nabízí maximální nabíjecí výkon 15 W. Tím se celý kruh uzavírá a výrobci příslušenství v posledních týdnech představují nabíječky právě s podporou Qi2, který se však u iPhonů rychlostně „pouze“ vyrovná čtyři roky staré Apple MagSafe Duo Charger.

Procento nabití Nabíjení s MagSafe Duo Nabíjení kabelem (29 W) 50 % 62 minut 25 minut 75 % 101 minut 45 minut 80 % 110 minut 51 minut 90 % 130 minut 70 minut 100 % 160 minut 115 minut

A jak je to tedy s výkonem? Pro testování jsme použili iPhone 15 Pro Max, který lze bezdrátově dobíjet výkonem 15 W, využívá tedy potenciál MagSafe Duo Charger výkonem 14 W. Na 50 % se iPhone dobil během 1 hodiny a 2 minut, 75 % zabere 1 hodinu a 41 minut, 80 % pak 1 hodinu a 50 minut, 90 % baterie dobijete za 2 hodiny a 10 minut a posledních 10 % zabere dalších 30 minut. Z tohoto testu vyplývá, že pokud spěcháte, má smysl pomocí MagSafe dobíjet na 80 %, poté se doba nabíjení výrazně prodlužuje a procenta přibývají extrémně pomalu, podobně jako kdybyste nabíjeli neoriginální MagSafe nabíječkou s výkonem 7,5 W. A abyste měli co nejlepší přehled o rychlosti, délku nabíjení jsme srovnali s nabíjením pomocí USB-C a adaptérem od Applu s výkonem 29 W. Co se týká přímého srovnání s MagSafe nabíječkou o výkonu 15 W, rozdíly jsou naprosto zanedbatelné, v řádu pár minut.

Trochu jiná situace panuje u Apple Watch. Od 7. generace Apple podporuje něco jako „rychlonabíjení“, kdy 80 % baterie dobijete během 45 minut, ovšem s Apple MagSafe Duo Charger to zabere zhruba o 18 minut déle, rychlonabíjení Apple Watch totiž nepodporuje.

Zhodnocení: ano, stále má smysl

Stejně tak jako se nikdo nepodivuje nad tím, že iPhone se stále nabíjí maximálním bezdrátovým výkonem 15 W, tak se nikdo nemusí podivovat nad tím, proč má Apple MagSafe Duo Charger smysl i v roce 2024 – omezení Applu je takové, že i v tomto roce stále dává smysl. Zpřístupní totiž maximální rychlost bezdrátového nabíjení, vypadá skvěle a díky extrémně skladnému provedení je zcela ideální na cesty či na malý stolek, který bude zdobit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz