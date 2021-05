Chytré hodinky dnes bývají velmi obvyklým příslušenstvím k mobilnímu telefonu, avšak mnohdy mohou působit poněkud křehce. Naštěstí existují i výjimky. Tou jsou jednoznačně hodinky Amazfit T-Rex Pro, které na první pohled působí až nebezpečně. Mají navíc kvalitní displej, slibují dlouhou výdrž, nechybí jim GPS a monitorují přes 100 sportovních aktivit.

Amazfitu se v poslední době daří produkovat velmi zajímavé kousky v segmentu wearables. Jako by si výrobce všiml, že zejména mezi levnými hodinkami je situace neutěšená a rozhodl se ji vylepšit. Zatímco řada Bip U představuje opravdový základ, přesto s pestrou paletou funkcí, modely GTR už míří na náročnější klientelu, která hledá především klasicky vypadající hodinky. Výrobce se však zaměřuje i na skutečně odolné hodinky pro aktivní jedince. Příkladem je řada T-Rex, ze které na dnešní test dorazila novinka zvaná T-Rex Pro. Za 4,5 tisíce korun nabízí robustní tělo, vysokou odolnost, GPS či přehledné a lokalizované prostředí.

Technické parametry Amazfit T-Rex Pro Kompletní specifikace Konstrukce 47,7 × 47,7 × 13,5 mm , 59,4 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,3" (360 × 360 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 390 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost březen 2021, Kč 3 879 Kč

Obsah balení

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Konstrukční zpracování: nepřehlédnete je

Amazfit T-Rex Pro rozhodně nevypadají jako běžné chytré hodinky, které můžete zpravidla vídat ve vitrínách prodejců či na zápěstí kolemjdoucích. Na první pohled je patrné, na jaké uživatele budou mířit. Nepřehlédnete je například kvůli rozměrům. Tloušťka totiž činí 13,5 mm, což je více než u většiny dnešních telefonů a nyní si představte, že takového cvaldu máte na zápěstí. První dny se tak nesou ve znamení sžívání se s hodinkami. Překvapivě si však na tlustší hodinky lze snadno zvyknout, problém může občas činit jen například rukáv kabátu či bundy.

Na tlustší hodinky si lze snadno zvyknout.

Pokud vás nezaskočí tloušťka, pak bezpochyby vzhled ano. Kromě námi testovaná modré varianty existuje i o něco konzervativnější černá. Na každý pád jsou však hodinky velmi výrazné, displej zapuštěný, nechybí nespočet nápisů a tlačítka. Při bližším zkoumání se odhalí i spíše levněji působící plast, který je na těle hodinek jasně dominantní. Výrobce možná mohl zauvažovat nad gumovými prvky, ale na ty se nedostalo.

Hodinky jsou také těžší, včetně řemínku váží bezmála 60 gramů a při pohledu do tabulky specifikací to může působit až přehnaně. Opět se ale ukázalo, že zkušenost je nade všechny papírové parametry. Při běžném nošení jsem o hodinkách na zápěstí téměř nevěděl. Stejně jako celé hodinky, není ani pásek nijak hodnotný – je ze silikonu a ladí s hodinkami.

Za pozornost stojí hned čtyři tlačítka, která jsou rovnoměrně rozdělena na levou a pravou stranu hodinek. Jde o nebývale vysoký počet, avšak má to svůj důvod. Hodinky lze totiž ovládat i výhradně tlačítky, což přijde vhod například v terénu, kdy se nechcete strefovat do dotykového displeje, případně máte rukavice a podobně.

Hodinky plní vojenský standard MIL STD-810G, což znamená, že mají odolat extrémní podmínkám i pádům na zem. Za pozornost stojí i odolnost proti vodě až do 10 ATM, což je dvojnásobek oproti běžným chytrým hodinkám. V praxi to znamená, že se s hodinkami nemusíte bát plavat ani rekreačně potápět.

Líbilo se nám vysoká odolnost

robustní design

ovládání i tlačítky

Nelíbilo se nám plasty mají laciný vzhled

Displej: velký a kvalitní

Hodinky mají 1,3palcový dotykový displej kruhového tvaru, který je výrazně zapuštěný pod okolní povrch, nebo chcete-li lunetu. Ta má na sobě zvýrazněné čtvrthodiny, což případně usnadní orientaci na ciferníku. Displej je tak mimochodem skvěle chráněn proti poškrábání.

Samotný panel je typu AMOLED s jemným rozlišením. Výsledkem je brilantní barevné podání a působivá černá, která se především u ciferníků opravdu hodí. Zobrazovač je skvěle čitelný venku i z ostrých úhlů, plní tedy přesně to, co od něj očekáváte. Dostalo se také na automatickou regulaci okolního jasu. Nechybí ani režim Always-On, který dokáže neustále zobrazovat čas na displeji. Režim se navíc dokáže přizpůsobit právě nastavenému ciferníku, což je funkce vlastní právě hodinkám Amazfit.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

zapuštěný displej

Systém a výkon: ovládnete jej snadno

Amazfit T-Rex Pro běží na proprietárním operačním systému, který se vyznačuje poměrně svižným chodem i pěkně zpracovaným prostředím. Drobné nedostatky jsem spatřoval v dlouhých nabídkách, kdy procházení občas působilo trhaně.

Ovládací prvky jsou vcelku běžné: tahem od levého okraje se vrátíte o krok nazpět, stisknutím horního fyzického tlačítka se dostanete do hlavního menu (nebo jen rozsvítíte displej), spodním tlačítkem otevřete nabídku sportovních režimů (nebo si jej nastavíte dle přání) a posunutím od spodního okraje vytáhnete seznam notifikací. Na přijaté zprávy však bohužel nelze nijak zareagovat, což je trochu škoda. Stejně tak není možné do hodinek doinstalovat jakoukoliv aplikaci, ale to je zcela běžné v této cenové relaci. Naopak vyzdvihněme příkladnou českou lokalizaci.

Pakliže jde o hovory, hodinky na ně upozorní, avšak bohužel často se mi stávalo, že se na displeji objevilo pouze telefonní číslo, nikoliv jméno daného kontaktu, který jsem měl uložený ve spárovaném telefonu. Hovor můžete vzdáleně přijmout i odmítnout. Nic jiného však hodinky bohužel neumí, neboť nemají reproduktor ani mikrofon.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

Nelíbilo se nám nelze doinstalovat žádné aplikace

na notifikace nelze odpovídat

Výdrž a nabíjení: spíše jen průměrná

V útrobách hodinek je baterie s kapacitou 390 mAh, přičemž výrobce sebevědomě udává až 18 dní výdrže na jedno nabití. Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše, k této hodnotě se vůbec nepřiblížíte. Nikdy. Reálná výdrž se pohybuje maximálně kolem 6 dnů, což ovšem i tak považujeme za slušné. Pokud jsem hodinky používal aktivněji, klesala výdrž běžně ke 4 dnům. Nabíjení jedenkrát/dvakrát týdně není vyloženě obtěžující, navíc když zabere slabou hodinu a půl. Sedmidenní výdrž je výsledkem při zcela běžném používání, kdy hodinky využíváte k notifikacím, měření srdeční aktivity a po celou dobu je aktivovaný režim Always-On.

Výrazně se výdrž zkrátí, pokud do hry vstoupí sportovní režimy spjaté s GPS. Baterie následně mizí před očima a hodinky s aktivní GPS vydrží maximálně 8 hodin.

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

výdrž neodpovídá tomu, co uvádí výrobce

Sportovní a zdravotní funkce: nabídka je bohatá

Hodinky nabízí dle poslední módy stovku sportovních režimů pro venkovní i vnitřní aktivity. Zájemci se mohou těšit na cyklistiku, plavání, horolezectví, běh či chůzi, ale i exotičtější možnosti, jako je kriket, biatlon nebo curling. Nechybí ale například i společenský tanec, lukostřelba nebo prostá chůze do schodů. Podobně jako u konkurence tak velké množství sportovních režimů počítá spálené kalorie primárně na základě srdečního tepu.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit T-Rex Pro vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek.

Kromě sportů lze monitorovat také zdraví, a to nejen srdeční tep, ale i hodnoty stresu či ukazatel PAI známý i z dalších hodinek. Prezentace naměřených hodnot je přehledná a můžete si prohlížet grafy z různých časových období. Naměřená zdravotní či sportovní data však exportovat do podoby, se kterou by bylo možné dále pracovat, bohužel nelze.

Podrobněji a zdánlivě přehledněji si vše prohlédnete v aplikaci Zepp, kterou pro spárování musíte mít ve svém telefonu. Aplikace na mě působí poměrně přehledným dojmem a v jednotlivých boxech pod sebou zobrazuje naměřené hodnoty. Po rozkliknutí vidíte podrobnosti v grafech. Kaňkou na kráse je jen částečná lokalizace do češtiny. Na tom by výrobce měl zapracovat.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Nelíbilo se nám nedokonalá lokalizace do češtiny

Zhodnocení

Chytré hodinky Amazfit T-Rex Pro vás upoutají již názvem. Pokud ne, bezpochyby pak obrněným vhledem, který však působí přeci jen poněkud laciněji. Na druhou stranu, cena jen lehce převyšuje hranici 4 tisíc korun a ústupky ve vzhledu bohatě kompenzuje výrazně zvýšená odolnost, která poskytuje mnohem větší volnost při vodních sportech než u jakýchkoliv jiných hodinek v této kategorii.

Ve výbavě se nám líbí stovka sportovních režimů, všechny důležité senzory, a to včetně GPS, či dostatečně kvalitní displej, který zobrazí vše potřebné a čitelně i na sluníčku. Kaňkou na kráse je jen průměrná výdrž či aplikace Zepp, která má své mouchy. Někomu také může chybět možnost reagovat na notifikace či příchozí hovory.

Konkurence

Přímého konkurenta T-Rex Pro nemají, v cenové hladině do 4,5 či 6 tisíc korun nenajdeme žádné takto odolné a robustní chytré hodinky. Alternativou jsou tak jen běžné modely s podobnými funkcemi, ale nikoliv tak odolným tělem. Například Honor MagicWatch 2 nebo Amazfit GTR 2.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz