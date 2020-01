Realme X50 5G dorazí také v luxusní Master Edition

Standardní Realme X50 5G doprovodí také luxusně vypadají „Master Edition“, která byla vytvořena japonským návrhářem Naotem Fukasawou. Realme X50 5G Master Edition by se měla dostat do prodeje již 14. ledna.

realme X50 5G in regular colors & Master Edition, inspired from Dots and Lines.#realmeX50 #realmeX505G pic.twitter.com/tpNvGPxver