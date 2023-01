Realme přibližuje 240W nabíjení. Baterie vydrží 1 600 dobíjecích cyklů

Realme na Twitteru přiblížilo své budoucí extra rychlé nabíjení o výkonu 240 W. Oproti spekulacím jsme se tak nedočkali představení rovnou nového telefonu s tímto nabíjením. A jelikož neznáme konkrétní telefon, výrobce si pro sebe nechal i čas, za který bude nějaký telefon nabit. Obecně se však spekuluje, že by nabití mělo trvat zhruba 9 minut. Působivé, že?

240W nabíječka transformuje 20V/12A napětí na 10V/24A a vše bude následně směřováno do tří bateriových článků v telefonu. Jejich vyšší počet je žádoucí, aby se výkon rozdělil. Nad celým nabíjecím cyklem bude bdít 13 senzorů, které omezí výkon nabíjení v případě jakéhokoliv nebezpečí. Chybět nemají ani ohnivzdorné materiály či vůbec největší chladící deska v daném telefonu.

🧐 Here's the situation: Not only is 240W fast charging your new reality. It's a blend of the highest safety and highest quality to ensure that fast = responsible. The only question that remains 👉 are you looking forward to harnessing this power? #240Wcharge pic.twitter.com/wT8b4fB28o