Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pro fanoušky japonských komiksů manga jsme před pár dny připravili první dojmy a unboxing na Realme GT Neo 3 Naruto Edition, tím však zásoba limitovaných edic Realme ani zdaleka nekončí, neboť si pro nás čínský výrobce přichystal také speciální edici Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition. Co se ukrývá v jejím balení?

Unboxing Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition

Pro fanoušky seriálu povinnost

Realme GT Neo 3T je sám o sobě zajímavě vybavený smartphone, který zaujme například 6,62" AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a ochranou Gorilla Glass 5, ale také velkou 5 000mAh baterií. S ní se pojí i podpora rychlého 80W nabíjení, o 70W méně oproti GT Neo 3, jemuž je novinka do jisté míry podobná (ještě více je pak podobná Realme GT 2). To, co však dělá tuto edici unikátní, je samozřejmě zevnějšek, který odkazuje na seriál Dragon Ball.

Uvnitř krabičky se stylovým potiskem Dragon Ball tak najdeme například sadu nálepek doplněnou o velmi pěkně zpracovanou sběratelskou kartu. Dále zde čeká rovněž tematicky upravený nástroj pro vytažení slotu na SIM. Na rozdíl od Realme GT Neo 3 Naruto Edition je zde však vcelku obyčejný bílý napájecí adaptér či kabel.

Displej chrání Gorilla Glass 5

Hlavním lákadlem je pochopitelně samotný smartphone, který je vyveden v krásné kombinaci sytě oranžové a modré barvy. Ačkoliv je v případě GT Neo 3 Naruto Edition vzhled ještě o něco odvážnější, ani s Dragon Ball Z Edition se rozhodně neztratíte v davu. Záda i rámečky telefonu jsou z plastu, který však nepůsobí nijak lacině, certifikace zvýšené odolnosti však podobně jako u klasické verze schází. Za zmínku stojí také fotomodul vyvedený rovněž v oranžové barvě, kde je 64Mpx hlavní fotoaparát s fázovým ostřením (bez OIS), 2Mpx makro snímač a ultraširokoúhlý objektiv o rozlišení 8 megapixelů.

Cena a dostupnost

Bohužel ani tato edice se u nás nebude (alespoň prozatím) oficiálně prodávat. Pokud byste o ni však opravdu hodně stáli, vyjde vás v přepočtu zhruba na 12 tisíc korun. Do komentářů nám můžete napsat, jak se vám Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition líbí a také to, zda byste uvažovali o jejím nákupu.