Realme C17 jde do boje s velkou baterií a 90Hz displejem

Realme dnes představilo novinku spadající do základní řady C, informuje o tom gsmarena.com. Realme C17 přinese do nižší třídy 90Hz displej, jehož možnosti budete obdivovat na 6,5palcové úhlopříčce s HD+ rozlišením. Počítejte s nasazením osmijádrového procesoru Snapdragon 460 a 6GB operační paměti, což je velmi solidní kombinace. Potěší i velké 128GB úložiště a slot pro až 256GB paměťovou kartu.

Prostředí má pod palcem Android 10, který můžete zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na zadní straně. O kousek vedle lze spatřit také výrazný modul s fotoaparáty. Ty jsou čtyři a sestaveny do tvaru písmena L. Konkrétně zde najdeme hlavní 13megapixelový snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 2megapixelový makro fotoaparát a 2megapixelový černobílý snímač.

Pozornost si zaslouží velká baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 18W nabíjení. Výrobce navíc takto výkonnou nabíječkou přibalí do základního balení, což je rozhodně plus. Nabíjení probíhá skrze USB-C a na těle telefonu nechybí ani 3,5mm jack.

Realme C17 bude nabízeno v modré a zelené variantě, nejprve v Bangladéši v přepočtu za zhruba 5 tisíc korun s daní. Plánuje se i mezinárodní dostupnost, avšak tu výrobce oznámí až později.