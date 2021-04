První dojmy: Realme Watch S Pro bodují dlouhou výdrží i kvalitním displejem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nabídku chytrých hodinek na českém trhu nově rozšířil model Realme Watch S Pro, který se chlubí AMOLED displejem, senzorem SpO2 i dlouhou výdrží. Jaké jsou naše první dojmy po několika dnech používání?

Displej se povedl

Realme Watch S Pro spoléhají na 1,39" Super AMOLED panel s rozlišením 454 × 454 pixelů a maximální svítivostí přes 400 nitů. Obrazovka se dokáže pohotově aktivovat při zvednutí zápěstí a stejně dobře funguje automatická regulace jasu. Manuálně je pak možné jas nastavit v pěti krocích. Praktické je rovněž zaoblení ochranného sklíčka Gorilla Glass, na němž se ani po několika dnech používání neobjevil žádný viditelný škrábanec.

Výdrž i tři týdny

Uvnitř hodinek je baterie o kapacitě 420 mAh, která by měla na jedno nabití zvládnout až tři týdny používání. Teoreticky je tak možné i se zapnutým režimem Always-On nabíjet jednou za dva týdny. Nabíjení probíhá skrze magnetickou kolébku zakončenou USB-A, možnost bezdrátového nabíjení schází.

Prostředí zatím pouze v angličtině

Hodinky využívají proprietární operační systém od Realme, který je v současnosti v anglickém jazyce (podpora českého/slovenského jazyka tedy zatím schází). Systém je pěkně svižný, vizuálně však ještě má prostor ke zlepšení. V angličtině je i aplikace Realme Link, skrze kterou jsou hodinky propojené s telefonem.

Ptejte se, co vás zajímá

Realme Watch S Pro půjdou do prodeje za 3 590 Kč a kromě výše uvedeného disponují senzorem SpO2, voděodolností do 5 ATM a možností vyměnit standardizovaný řemínek o šířce 22 mm. Než vám přineseme kompletní recenzi, můžete se ptát na vše, co vás zajímá.