Hodinky se stovkou tváří, to jsou Realme Watch S Pro s AMOLED displejem

Fotografie: Realme

Realme dnes oficiálně skrze Twitter představilo chytré hodinky Watch S Pro, které se budou snažit zaujmout široké spektrum zákazníků. V prvé řadě zde máme zařízení, jehož tělo je vyrobeno z nerezové oceli a doplňuje jej 1,39palcový Super AMOLED displej. Ten se může pochlubit režimem Always-On a automatickou regulací jasu. Ochranu má na starost sklíčko Gorilla Glass od Corningu.

Na displeji si můžete nastavit jeden z více než stovky připravených ciferníků. Zdá se vám to málo a obáváte se, že si přesto nevyberete? Nevadí, Realme umožní použít jakýkoliv obrázek ze spárovaného telefonu, který se použije jako podklad pro váš ciferník. Možnost personalizace je tedy takřka nekonečná.

Tělo ze zmíněné oceli váží něco málo přes 60 gramů a je standardně dodáváno se silikonovým řemínkem, který bude dostupný ve čtyřech barevných variantách: zelené, hnědé, modré a černé.

Realme Watch S Pro jsou plně vybaveny pro to, aby byly vaším pomocníkem. Vlastní operační systém se dokáže spárovat s Androidem a iOS a samozřejmě informovat o všech notifikacích. Myšleno je také na počítání kroků, monitoring srdeční frekvence, okysličení krve či vašeho spánku. Cizí hodinkám nejsou ani sportovní aktivity, kterých zvládají 15, a to včetně plavání. Nejen pro tyto účely se hodí zvýšená odolnost až do 5 ATM a rozhodně i integrovaná GPS. Hodinky vás také dokáží upozornit na to, že nepijete, dlouho sedíte a lze jimi vzdáleně ovládat fotoaparát s hudebním přehrávačem v telefonu.

U chytrých hodinek je vždy důležitá výdrž na jedno nabití, protože nabíjení každý den či obden je otravné. Nic takového vás však s Realme Watch S Pro nečeká. V útrobách je připravena baterie s kapacitou 420 mAh, přičemž výrobce slibuje až 14denní výdrž při běžném používání. Je třeba mít na paměti, že například při aktivním využívání GPS bude výdrž výrazně nižší.

Prodej Realme Watch S Pro má být zahájen 29. prosince, avšak prozatím na indickém trhu. Cena by se měla v přepočtu pohybovat lehce nad hranicí 3 tisíc korun.