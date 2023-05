Prodeje Samsungů klesají. Situaci má zachránit Galaxy S23 FE

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Dle informací @Tech_Reve je Samsung hrubě nespokojen s prodeji vlajkových modelů řady Galaxy S23. Ve druhém čtvrtletí letošního roku, tedy v období od dubna do června, dojde údajně ke 20% poklesu prodejů ve srovnání se stejným obdobím loni u řady Galaxy S22. Pravý důvod není přesně znám, hovoří se však o tom, že zákazníci si novinky letošního roku zakoupili již v prvním čtvrtletí.

Vlažné prodeje bude chtít Samsung samozřejmě co nejdříve oživit. K tomu má posloužit jedna novinka, o které se již delší měsíce hovoří. Nyní by měl nadejít ten správný čas pro Galaxy S23 FE, tedy model, který nabídne hlavní přednosti letošní řady, avšak za dostupnější cenu. Stejně jako se o to snažili předchůdci v podobě Galaxy S20 FE a Galaxy S21 FE.

Pokud by se spekulace potvrdily, měl by jihokorejský výrobce vyrukovat s Galaxy S23 FE poměrně brzy. Údajně ještě před velkým představením ohebných a dalších nových modelů na sklonku července. Ve hře je tak představení zkraje července, případně ještě v červnu letošního roku.