Přivítejte Realme 3C: cenově dostupnou novinku s 2× fotoaparátem a 6,5" displejem

Realme představilo cenově dostupný model C3, který se chlubí 6,5" HD+ displejem s relativně tenkými rámečky a výřezem v podobě stékající kapky, v němž se ukrývá 5Mpx čelní kamerka.

Novinku pohání Heli G70 od MediaTeku, který doplňuje 3/4 GB RAM LPDDR4X a 32/64GB úložiště, které lze rozšířit o paměťovou kartu typu microSD.

Na zádech najdeme duální fotoaparát, kde dominuje hlavní 12Mpx snímač o světelnosti f/1.8 s ostřením typu PDAF. Pomáhá mu 2Mpx fotoaparát, jenž se má postarat o vytvoření populárního „bokeh“ efektu.

Uvnitř telefonu se můžeme těšit na nejnovější Android 10 s nadstavbou colorOS 7. Jedná se tak vůbec o první Realme zařízení s nadstavbou colorOS 7 nainstalovanou přímo „z výroby“. O výdrž se stará 5 000mAh baterie, která se bohužel nabíjí méně praktickým microUSB. Chuť spraví přítomnost 3,5mm jacku, který potěší všechny milovníky klasických drátových sluchátek.

Novinka je zaměřena spíše na mladší generaci, čemuž nasvědčuje i pestře červené/modré provedení. Telefon s rozměry 164,4 × 75 × 8,95 milimetrů a hmotnosti 195 gramů má odolat postříkání vodou, přestože nedisponuje žádnou oficiální certifikací IP.

Realme C3 zamíří do prodeje již v polovině tohoto měsíce. Nejprve se podívá na indický trh a později by se novinka mohla objevit i u nás. Cenovka by neměla přesáhnout tři tisíce korun.