Potřebujeme další „kecálek“? V přípravě je Seznam Messenger

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu společnost Seznam.cz poskytuje celou řadu služeb. Nejde pouze o vyhledávač či e-mailového klienta, ale vyhlášené jsou třeba také mapové podklady. Výhledově se nabídka služeb ještě rozroste o komunikační aplikaci Seznam Messenger. Říkáte si, zda na trhu potřebujeme další komunikační aplikaci, která bude navíc do značné míry určena jen českým uživatelům? Možná to pravda být může, ale společnost má s aplikací samozřejmě poměrně velké plány do budoucna, které nám naznačila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Seznam Messenger je služba ve vývoji, která bude fungovat jako webový widget i mobilní aplikace. Jedná o chatovací nástroj podobný těm, které jsou na trhu běžně dostupné. Důvodem vývoje tohoto produktu je fakt, že naši uživatelé odchází ze seznamáckých služeb komunikovat o tématech, která s námi mohou souviset (zpravodajství, počasí, zábava, nový byt apod.), na jiné platformy. Díky vlastnímu Messengeru uživatele ještě více zapojíme do ekosystému Seznamu. Jedná se o nástroj pro komunikaci mezi lidmi, který navíc přinese instantní spojení se stovkami tisíc firem a řemeslníků, uvedla Kapuciánová.

Bylo nám potvrzeno, že kromě aplikace pro Android se počítá i s verzí pro iOS. Aplikaci již najdete v obchodě Google Play, můžete si ji stáhnout, nainstalovat, ale to je prozatím vše. Jakmile zadáte váš e-mail, který samozřejmě musí být z rodiny Seznamu, k přihlášení nedojde, je v předběžném přístupu, takže není běžně přístupná. V tuto chvíli rovněž není známo, kdy bude aplikace finálně vydána, případně alespoň zpřístupněna uživatelům.