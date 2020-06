Podívejte se, jak vypadá „ohebný“ iPhone od Applu

Podle informací „leakstera“ Jona Prossera Apple v současnosti pracuje na prototypu „ohebného“ iPhonu. Ten je údajně vybaven dvojicí displejů, jež spojuje pant, takže se nejedná ani tolik o ohebný, jako spíše skládací telefon. Zařízení, jehož přibližnou podobu si můžete prohlédnout, tak nápadně připomíná Surface Duo.

Rámečky zařízení mají být tvořeny z nerezové oceli a zároveň zde nenajdete výřez, Face ID je totiž umístěno až na vnějším displeji. Prosser dále uvádí, že přestože na internetu koluje spousta posměšných komentářů o tom, jak Apple slepil dva iPhony k sobě, zařízení vypadá v rozevřeném stavu lépe, než se může na první pohled zdát a displej působí víceméně celistvě.

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.



Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless.