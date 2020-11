Pixel 5 pomocí jednoduché funkce vylepšuje reverzní bezdrátové nabíjení

Reverzní bezdrátové nabíjení, které bylo ze začátku často prezentováno jako způsob, jak v případě nouze nabít další smartphone, se začíná objevovat v čím dál více telefonech. Jedním z nich je také nový Google Pixel 5, který přináší implementaci jednoduché, zato však velmi praktické funkce.

Pixel 5 turns on reverse wireless charging automatically when you plug into a USB-C charger https://t.co/cpqwEV9mZo by @nexusben pic.twitter.com/DcFSzuRaME