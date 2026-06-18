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Pamatujete na Commodore? Výrobce představuje „hloupé“ véčko Callback 8020

Michal Pavlíček
Pamatujete na Commodore? Výrobce představuje „hloupé“ véčko Callback 8020
Fotografie: Commodore
  • Mobil má slušný displej a klasickou klávesnici s podporou T9
  • Systém obstarává linuxový Sailfish s blokací sociálních sítí
  • Dostalo se i na 48megapixelový fotoaparát

Značka Commodore, která se v 80. letech proslavila počítače svým legendárním modelem C64, přichází s nečekaným hardwarem (viz commodore.net). Místo dalšího herního stroje ale posílá do světa mobilní telefon. Zapomeňte na ohebné displeje za desítky tisíc, neboť Commodore Callback 8020 je klasické plastové véčko s retro vzhledem, které má jediný hlavní cíl, a to vyléčit vás ze závislosti na sociálních sítích.

Commodore Callback 8020

Novinka totiž internet a především sociální sítě do značné míry naprosto blokuje. Hlavní vnitřní displej má velikost 3,25" musíte postaru pomocí mechanických kláves a metody T9. Na vnějším víku se pak nachází menší 1,77" displej doprovázený notifikační LED diodou.

Commodore Callback 8020Commodore Callback 8020Commodore Callback 8020Commodore Callback 8020
Commodore Callback 8020
Commodore Callback 8020
Commodore Callback 8020
Commodore Callback 8020
Na celou obrazovku

Pod kapotou telefonu tepe modernější procesor MediaTek Helio G81, kterému sekundují 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště, které lze dále rozšířit pomocí paměťových karet. Jako operační systém výrobce zvolil upravený linuxový Sailfish OS, což telefonu zajišťuje kompatibilitu s vybranými, bezpečnými Android aplikacemi. Přímo v základu tak najdete chatovací nástroje WhatsApp, Signal a Telegram, navigaci Google Maps, přepravní služby Uber a Lyft nebo hudební aplikaci Spotify. Systém je přitom navržen s maximálním důrazem na soukromí, takže o uživateli nesbírá žádná data a neukládá polohu.

Commodore Callback 8020

Hardwarová výbava potěší milovníky staré školy i hudby. Zadní fotoaparát disponuje rozlišením 48 megapixelů a slouží primárně pro momentky či skenování QR kódů. Baterii s kapacitou 1 550 mAh lze z těla přístroje snadno uživatelsky vyjmout a vyměnit. Ve výbavě nechybí LTE, Wi-Fi či možnost využití mobilu jako hotspotu.

Co se týče ceny a dostupnosti, novinka se dostane do prodeje v průběhu letošního roku 2026 s tím, že předobjednávky odstartují již brzy a samotné doručení prvním zákazníkům výrobce plánuje na čtvrté čtvrtletí. Základní verze v barvách Basic Beige (béžová), ProtoPET White (bílá) a SX Silver (stříbrná) vyjde na 500 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 12,5 tisíce korun s daní. Pro náročnější zájemce je připravena průsvitná varianta Starlight Edition za 550 dolarů, zhruba 14 tisíc korun s daní, a také prémiová Founders Edition se zlatým PVD povrchem a unikátní klávesou „C+“ pozlacenou 24karátovým zlatem. Ta se s cenovkou 640 dolarů (přibližně 16 tisíc korun s daní).

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