Pamatujete na Commodore? Výrobce představuje „hloupé“ véčko Callback 8020

Značka Commodore, která se v 80. letech proslavila počítače svým legendárním modelem C64, přichází s nečekaným hardwarem (viz commodore.net). Místo dalšího herního stroje ale posílá do světa mobilní telefon. Zapomeňte na ohebné displeje za desítky tisíc, neboť Commodore Callback 8020 je klasické plastové véčko s retro vzhledem, které má jediný hlavní cíl, a to vyléčit vás ze závislosti na sociálních sítích.
Novinka totiž internet a především sociální sítě do značné míry naprosto blokuje. Hlavní vnitřní displej má velikost 3,25" musíte postaru pomocí mechanických kláves a metody T9. Na vnějším víku se pak nachází menší 1,77" displej doprovázený notifikační LED diodou.
Pod kapotou telefonu tepe modernější procesor MediaTek Helio G81, kterému sekundují 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště, které lze dále rozšířit pomocí paměťových karet. Jako operační systém výrobce zvolil upravený linuxový Sailfish OS, což telefonu zajišťuje kompatibilitu s vybranými, bezpečnými Android aplikacemi. Přímo v základu tak najdete chatovací nástroje WhatsApp, Signal a Telegram, navigaci Google Maps, přepravní služby Uber a Lyft nebo hudební aplikaci Spotify. Systém je přitom navržen s maximálním důrazem na soukromí, takže o uživateli nesbírá žádná data a neukládá polohu.
Hardwarová výbava potěší milovníky staré školy i hudby. Zadní fotoaparát disponuje rozlišením 48 megapixelů a slouží primárně pro momentky či skenování QR kódů. Baterii s kapacitou 1 550 mAh lze z těla přístroje snadno uživatelsky vyjmout a vyměnit. Ve výbavě nechybí LTE, Wi-Fi či možnost využití mobilu jako hotspotu.
Co se týče ceny a dostupnosti, novinka se dostane do prodeje v průběhu letošního roku 2026 s tím, že předobjednávky odstartují již brzy a samotné doručení prvním zákazníkům výrobce plánuje na čtvrté čtvrtletí. Základní verze v barvách Basic Beige (béžová), ProtoPET White (bílá) a SX Silver (stříbrná) vyjde na 500 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 12,5 tisíce korun s daní. Pro náročnější zájemce je připravena průsvitná varianta Starlight Edition za 550 dolarů, zhruba 14 tisíc korun s daní, a také prémiová Founders Edition se zlatým PVD povrchem a unikátní klávesou „C+“ pozlacenou 24karátovým zlatem. Ta se s cenovkou 640 dolarů (přibližně 16 tisíc korun s daní).