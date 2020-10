Opravy budou problémové, ukázalo rozebrání zařízení Surface Duo od Microsoftu

Fotografie: Microsoft

Dnešní doba přeje různým unikátním zařízením. Jedním takovým je i Microsoft Surface Duo, který se sice tváří jako telefon se skládacím displejem, avšak pravda je taková, že jde o skládací zařízení se dvěma displeji, které mezi sebou spolupracují. Velmi působivá je tloušťka zařízení, v zavřeném stavu jen 9,9 mm. Po rozevření je tudíž každá strana tenká pouhých 4,8 mm.

Do „parády“ si novinku vzal JerryRigEverything, který se rozhodl podívat, jak se Microsoftu podařilo veškeré komponenty poskládat do tak tenkého těla. V prvé řadě tak uvidíme například dobře zpracovaný kloub, dvě baterie a propojení obou stran telefonu/tabletu. Během rozebírání se ukázalo, že veškeré komponenty musel výrobce velmi těsně naskládat k sobě a současně je přilepit grafitovými páskami. V praxi to znamená, že při manipulaci za účelem opravy může snadno dojít k poškození dalších součástek. Ve výsledku tak platí, že oprava zařízení Surface Duo bude velmi komplikovaná.