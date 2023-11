Odoláte? Kaktus nabízí štědrou 30GB porci dat za 350 Kč

Fotografie: pixabay.com

Vyznavačům „datování“ na telefonech jistě nebude neznámý virtuální operátor Kaktus, který vcelku pravidelně láká na zajímavé akce. Ta nejnovější je pak jasně zaměřena na všechny, kteří touží po pořádné porci dat za přívětivou cenu. Na Instagramu konkrétně upozorňuje na samoobnovující se balíček s objemem 30 GB dat za sympatických 350 Kč. Příjemným bonusem je rovněž to, že se nevyčerpané jednotky převádějí (v případě, že má uživatel dostatek kreditu a balíček se obnoví) do dalšího měsíce a surfovat lze rychlostí až 300 Mb/s. Pokud vás zaujal, raději neotálejte, limitovaný datový balíček je totiž nutné aktivovat nejpozději do 30. 11. 2023.