O2 zrychluje pevný internet nasazením bondingu a plánuje zasíťování sídlišť

Operátor O2, největší poskytovatel internetu v Česku, reaguje na rostoucí nároky svých zákazníků a pokračuje ve zrychlování internetových přípojek. Díky výstavbě předsunutých DSLAMů, kombinaci pevných a mobilních služeb i investicím do nových technologií je dnes internet od O2 dostupný pro naprostou většinu českých domácností. Novinkou, kterou operátor začne nabízet od prosince, je tzv. bonding, který dokáže zdvojnásobit rychlosti pevného internetu. O2 o tom informuje v tiskové zprávě. Ve více než 1,5 milionech domácností tak bude možné zajistit přípojku s rychlostí 100 Mb/s., dvě pětiny domácností dosáhnou dokonce na rychlost 250 Mb/s.

Dvojnásobné rychlosti díky bondingu

„Bonding je technické řešení, které je dostupné pro více než milion českých domácností. Novým zákazníkům díky němu nabídneme ještě vyšší rychlosti, stávajícím zákazníkům, kteří mají bonding dostupný, pak můžeme zrychlit jejich připojení na dvojnásobek,“ vysvětluje Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2, s tím, že novou rychlost na své adrese si zákazníci mohou ověřit zde.

Princip fungování bondingu je jednoduchý. Na adresu, kde bude zákazník využívat pevný internet od O2, přivede operátor dva páry metalických drátů namísto jednoho, čímž se výsledná rychlost dvojnásobí. Aby bylo možné rychlost internetu z prvního páru sečíst s rychlostí internetu z druhého páru vedení, a tím pádem doručit dvojnásobnou rychlost, je nutné tyto dvě rychlosti sloučit. To zajistí zařízení zvané Terminátor, které v domácnosti vždy instaluje technik. Zákazníci jej získají zdarma.

Stabilní připojení na optice

K významnému zrychlení přispějí také další investice do optických přípojek, a to nejen v rámci nových developerských projektů. V plánu je i zasíťování stávající zástavby, zejména velkých sídlišť. „Už nyní je optické připojení dostupné pro desítky tisíc domácností. V příštích třech letech by měl jejich počet vzrůst na 400 tisíc,“ dodává Čejka.

Rychlý internet vzduchem

V místech, kam nedosáhne optická nebo metalická síť, pak O2 nabízí svůj vysokorychlostní internet šířený vzduchem. Síť je dostupná v nové zástavbě v okolí větších měst, ale i v menších obcích a na vesnicích napříč celou republikou. Na dalším rozšiřování pokrytí O2 pracuje. Díky vyhrazeným frekvencím jen pro tuto službu je přitom internet stabilní a umožňuje bezproblémové stahování velkého množství dat, sledování videí i hraní online her.