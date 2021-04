Nový Samsung Galaxy M42 je dvojčetem Galaxy A42 5G

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung na indických stránkách představil zbrusu nový model Galaxy M42. Již na první pohled je však zřejmé, že nejde o novinku v pravém slova smyslu. Jedná se o dvojče Galaxy A42 5G a jak záhy zjistíme, tentokrát se oba telefony neshodují pouze vzhledem, ale také výbavou.

Novinka láká především na kvalitní 6,6palcový Super AMOLED displej, vše však kazí jen HD+ rozlišení. V horní části displeje je drobný kapkovitý výřez pro čelní 20megapixelový fotoaparát. Další čtyři fotoaparáty najdeme na zadní straně. Jde o hlavní 48megapixelový snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 5megapixelový makro fotoaparát a nakonec 5megapixelový portrétní snímač.

Potěší Snapdragon 750G, který doplní 6/8GB operační paměť. Zde nacházíme drobný rozdíl oproti Galaxy A42 5G, který existuje ve 4GB variantě. Interní paměť pojme až 128 GB vašich dat, přičemž nechybí slot pro paměťové karty. Nasazen je samozřejmě nejnovější Android 11 a nadstavba One UI. Také stejně jako my nevidíte čtečku otisků prstů? Je totiž integrována přímo do displeje.

Řada Galaxy M je známa velkými bateriemi. V tomto ohledu Galaxy M42 nijak zvlášť s baterií o kapacitě 5 000 mAh nepřekvapí. Samsung slibuje až 130hodinovou výdrž při přehrávání hudby, případně 22 hodin surfování na internetu. Nabíjení každopádně zabere více než dvě hodiny, neboť je podporováno pouze výkonem 15 W. Za zmínku dále stojí podpora sítí 5G, neboť je to poprvé, co se tato funkce v řadě Galaxy M objevuje.

Samsung Galaxy M42 se začne prodávat již 1. května, avšak jen na indickém trhu. Dostupnost u nás prozatím známa není, avšak smutnit nemusíme. Identický Galaxy A42 se u nás již nějaký čas prodává.