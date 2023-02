Novinka Motoroly Razr 2023? Displej bude takřka všude

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ohebné telefony jsou již běžně na trhu posledních pár let, avšak jejich počet je velmi skromný a hlavní úspěch zaznamenal jedině Samsung. Oblibě se těší návrat véčkové konstrukce, která má z vnější strany displej, jenž informuje o klíčových událostech, aby nebylo vždy nezbytně nutné telefon rozevírat. Postupem času se však venkovní displeje zvětšují a prozatím vede Oppo Find N2 Flip s více než 3" venkovním panelem. Ani to však zřejmě nebude konec.

Naznačují to informace od Evana Blasse, který zveřejnil údajnou podobu Motoroly Razr 2023. Jak můžete na přiložených obrázcích vidět, celou vrchní část čelní strany by měl zabrat velký AMOLED panel. A to stylem, kdy bude i kolem hlavních fotoaparátů. Výrobce by se tak pokusil využít prostor beze zbytku pro potřeby displeje a zřejmě všechny běžné operace zvládnete skrze zavřený telefon velmi malých rozměrů.

V letošním roce tak bude zajímavé sledovat vývoj telefonů s ohebným displejem, zejména těch véčkových. V letních měsících by měly dorazit nové Samsungy a i v případě jihokorejského výrobce lze očekávat, že se trendu zvětšujících se venkovních displejů nebude bránit.