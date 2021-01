Nová bondovka se odkládá. Agentu 007 musí do rukou dát nové telefony

Fotografie: Nokia

Není čas zemřít, to je název prozatím posledního filmu s Jamesem Bondem. Název bychom mohli parafrázovat i na Není čas novou bondovku odvysílat. Původně se měla v kinech objevit již zkraje roku 2020, avšak tehdy zaúřadovala pandemie koronaviru a film se odkládal. Nejprve na podzim 2020, posléze na jarní měsíce roku 2021 a ani tento termín již v současné době není platný.

Britský deník thesun.co.uk nyní uvedl, že za aktuálním odložením až na 8. říjen 2021 stojí celá řada sponzorů, která ve filmu prezentuje své produkty. V době natáčení, které probíhalo ještě v roce 2019, se ve filmu objevují produkty poplatné roku 2019. Pro nás je zajímavé, že se samozřejmě ozvala i společnost HMD Global, neboť James Bond má při plnění nejnovějších úkolů používat chytré telefony Nokia. Bohužel při natáčení používal Nokie 7.2 a 8.3, přičemž obě budou na podzim 2021 již vcelku zastaralé a v ruce agenta 007 by působily poměrně nepatřičně.

V nadcházejících měsících tak bude muset dojít k digitálnímu retušování a úpravě telefonů v rukách herců tak, aby mobily odpovídaly aktuálním trendům a pomohly výrobci v prodejích. Otázkou nicméně zůstává, o jaké kousky by mohlo jít, neboť ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, HMD Global aktuálně nemá modernější zařízení, než je Nokia 8.3. Předpokládá se, že se v rukách Jamese Bonda nakonec po úpravě objeví například nepředstavená Nokia 9.3, případně doposud neznámá Nokia 8.4. Obou bychom se do října mohli dočkat.