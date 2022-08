Nokia X30 5G se blíží. Uvidíme ji za pár dní v Berlíně?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na blížícím se veletrhu IFA 2022 by o sobě mohla dát vědět Nokia, respektive společnost HMD Global. Dle informací nokiapoweruser.com bychom se mohli dočkat modelu X30 5G, který by mohl spadat do střední třídy. Nepůjde však o žádné výkonnostní monstrum, neboť má být osazen procesor Snapdragon 480+. Lákadlem novinky pak má být podpora 5G.

Více informací bychom se mohli dozvědět již v tomto týdnu, neboť berlínský veletrh začíná již pozítří. Redakce mobilenet.cz na něm nebude chybět, můžete se tak těšit na dojmy z nově představených přístrojů.