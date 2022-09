Na veletrhu IFA 2022 je i Nokia. Jakých novinek se dočkáme?

Berlínský veletrh IFA 2022 je již v plném proudu a dnes se můžeme těšit na novinky s logem Nokia. Alespoň to naznačuje tisková konference, která se koná již od 12:00 hodin středoevropského času.

V případě telefonů Nokia se hovoří zejména o poměrně zajímavé Nokii X30 5G, avšak jen u ní zřejmě nezůstane. Naznačuje to například i únik skrze Twitter Love Nokia, který uvádí dokonce hned tři telefony, a to Nokii X30, Nokii G60, Nokii C31 a tablet Nokia T21. Máme se tak zřejmě nač těšit.

Here are the beautiful looking Nokia C31, Nokia G60, Nokia X30 and the Nokia T21 Tablet. 😍#Snapdragon695 #NokiaC31 #NokiaG60 #NokiaX30 #NokiaT21 #PlayTheLongGame #IFA2022 #NokiaMobile #LoveNokia pic.twitter.com/BerfepVdHL