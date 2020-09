Nokia 3310 slaví 20 let. Vzpomínáte na Hada či ikonické vyzvánení?

Fotografie: Nokia

Mobilní telefon se za poslední dvě až tři dekády stal neodmyslitelnou součástí našich běžných životů. Když odcházíme z domova, kontrolujeme, zda máme peněženku, klíče a mobil. Vše navzdory tomu, že teoreticky můžeme mít všechny tři zmíněné věci v jednom zařízení. O významné rozšíření mobilních telefonů v kapsách českých uživatelů se na přelomu století postarala finská Nokia. Nejprve modelem 5110 a následně Nokií 3310. A právě na ni dnes vzpomeneme, slaví totiž 20. narozeniny.

Může se to jevit neuvěřitelně, ale Nokia 3310 se oficiálně představila 1. září 2000. V tehdejším světě mobilních telefonů šlo o překvapivě zajímavý telefon, který kladl důraz na to, aby dobře vypadal. V prvé řadě měl integrovanou anténu, byť nešlo o přelomovou věc. Dále nabízel příjemné rozměry, výměnné kryty či neskutečně pohodlnou klávesnici. Plastová tlačítka přímo vybízela k tvorbě SMS. Nikomu ani nevadilo, že chyběla paměť pro zprávy, a vy jste tak museli, pokud jste zrovna neměli Oskara, vystačit s prostorem pro pouhých 10 SMS na SIM kartě.

Retro: Nokia 3310

Lidé si však Nokii 3310 oblíbili třeba kvůli displeji. Byl na svou dobu poměrně velký a přehledný, navíc dokázal zobrazit obrázky. Ty jste si mohli umístit na hlavní displej, případně posílat ve zprávách s ostatními uživateli telefonů Nokia. Na displeji se také skvěle vyjímaly hry. K dispozici byly hned čtyři, z nichž nejpopulárnější je bezpochyby Had ve druhé generaci a vesmírná střílečka Space Impact. Do Nokie 3310 jste si kromě obrázků mohli stahovat i nové vyzváněcí melodie, co naplat že pouze monotónní. Na druhou stranu, značná část uživatelů stejně nedala dopustit na legendární Nokia Tune.

Postupem času si Nokia vydobyla pověst takřka nezničitelného telefonu po všech stránkách. Ačkoliv se 3310 nechlubila zvýšenou odolností a byla jen plastová, přežila i velmi nešetrné zacházení, pády na zem a nebála se ani nehostinných podmínek. Není snad většího důkazu o obecně známé odolnosti než série různých vtípků, která Nokii 3310 srovnává například s Thorovým kladivem, případně ji pasuje do role věci, která dokáže rozbít podlahu. Ikonické je také srovnání s prvním iPhonem, potažmo celkově moderními telefony, kdy křehkost telefonů s dotykovými displeji vystoupí ve srovnání s téměř nerozbitnou Nokii 3310 ještě více.

Pokud uživatele Nokia 3310 nepřesvědčila odolností, pak rozhodně výdrží baterie. V základu přitom byla vybavena 720mAh baterií typu NiMH. Trpěly paměťovým efektem a pro co nejdelší životnost je bylo nutné nabíjet, až ve chvíli, kdy to skutečně vyžadovaly. Do Nokie 3310 se však dostala i spousta jiných baterií, později finský výrobce produkoval i silnější Li-Ion články, které již bylo možné nabíjet libovolně. Výsledná výdrž běžně stoupala nad jeden týden. A právě to opět mnohé inspirovalo k tvorbě úsměvných koláží.

Obrázek, který až tak od reality vzdálený nebyl

Na celosvětový úspěch Nokie 3310 lze nahlížet několika pohledy. Tím prvním je fakt, že na ni mnoho lidí nezapomnělo ani po 20 letech. Další pohled se zabývá prodejními čísly. Dle britského deníku The Telegraph se po celém světě prodalo 126 miliónů Nokií 3310, což ji řadí mezi nejprodávanější telefony v celé historii. V neposlední řadě je důkazem o nehynoucí slávě tohoto mobilu i to, že se najde dost uživatelů, kteří jej dodnes používají. Pouze čas od času, odhadem jednou za pět let, vymění baterii.