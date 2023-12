Nikdy nepoužité a levnější o 6 tisíc. Zánovky se teď pořádně vyplatí

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nestihli jste si v Black Friday pořídit to, co jste chtěli? Anebo jste si mysleli na nějakou vlajkovku od Applu či Samsungu, na kterou samozřejmě žádná akce nebyla? Nevadí… Pokud chcete stále opravdu ušetřit a pořídit si jeden z nejlepších telefonů na trhu, mrkněte na nabídku zánovních telefonů u Mobil Pohotovosti.

Zánovka - nepoužitý smartphone s dvouletou zárukou

Pokud chcete za své vydělané peníze dostat to nejlepší, koupě “zánovky” od Mobil Pohotovosti je skvělou volbou. Jedná se totiž o nikdy nepoužité, 100% funkční zařízení v kompletním originálním balení, na které se vztahuje dvouletá záruka. Chcete-li si tedy pořídit úplně nový telefon za tu nejnižší možnou cenu, určitě běžte do zánovky.

Tentokrát jsem si zaměřili na ty nejlepší telefony, které si na trhu můžete vůbec koupit. Víte, kolik by vám zůstalo v kapse peněz, pokud byste sáhli třeba po zánovním Samsungu? Pojďme se na to podívat podrobněji, ale už teď můžeme prozradit, že to bude pořádný balík.

Zánovní telefony Samsung:

Kompletní nabídku zánovních Samsungů najdete zde.

Zánovní telefony Apple:

iPhone 15, 128GB již za 21 990 Kč (ušetříte 2 000 Kč)

(ušetříte 2 000 Kč) iPhone 15, 256GB již za 23 490 Kč (ušetříte 3 500 Kč)

(ušetříte 3 500 Kč) iPhone 14 Pro již za 24 590 Kč (ušetříte 2 500 Kč)

Kompletní nabídku zánovních iPhonů najdete zde.