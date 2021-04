Niceboy zlevnil reproduktory, sluchátka i herní příslušenství až o tisíce korun

Fotografie: Mobil Pohotovost

Tuzemská značka Niceboy se za poslední roky významně prosadila. Vděčí za to zejména svým povedeným sluchátkám a reproduktorům, které zaujmou skvělým poměrem cena/výkon. Prakticky všechny jsou nyní ve slevě v rámci akce Niceboy Week, která platí do nedělní půlnoci. Zlevněných je více než 40 produktů a my jsme pro vás vybrali čtveřici těch nejzajímavějších.