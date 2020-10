Uživatelé zařízení Surface Duo zaznamenali konstrukční nedostatky. O co se jedná?

Na Redditu bylo založeno vlákno věnované „porodním bolestem“ nového zařízení Surface Duo. Skládací novinka od Microsoftu je totiž v mnoha ohledech pozoruhodným zařízením, ať už jde o dvě velké obrazovky, otočný kloub nebo extrémně tenké tělo. Právě malá tloušťka by však mohla být důvodem, proč mají někteří problémy.

At least the failure mode is the same for people like me who only charge their Surface Duo with the factory 'inside the box' usb-c cable and ONLY on my desk...I have never charged it in the car or anywhere else or used the Duo with cable plugged in, yet it still cracked 🤔😕 pic.twitter.com/8X5zE7PV5w