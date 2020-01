Někteří uživatelé Pixelu stále neobdrželi prosincové bezpečnostní záplaty

Jednou z hlavních předností nákupu Pixelů je garantovaná tříletá softwarová podpora včetně měsíčních bezpečnostních aktualizací. V poslední době se však ukazuje, že tato konkurenční výhoda již tak úplně neodpovídá realitě.

We understand your concern, Mike. If you did not receive the December update, in the coming days you'll be receiving a joint January and December security update. We apologize for the inconvenience.