Nástupce Samsungu Galaxy S10e? Možná to bude základní Galaxy S22

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nadále existuje jistá skupina uživatelů, kteří by rádi používali co možná nejmenší chytrý telefon, který by snesl označení kompaktní i před několika lety. To však aktuálně splňuje jen nový iPhone 13 mini. Mezi relativně kompaktní kousky lze zařadit ještě například ASUS ZenFone 8 či Xperii 5 III. Skutečně malým telefonem byl před dvěma lety také Samsung Galaxy S10e, který se však loni ani letos přímého nástupce nedočkal. Možná však není všem dnům konec.

Dle osvědčeného informátora Ice Universe by totiž měl Samsung v příštím roce částečně zmenšit svou základní vlajkovou loď Galaxy S22. Rozměry mají být údajně mírně pod hodnotami iPhonu 13, jehož rozměry činí 146,7 × 71,5 × 7,7 mm. Můžeme si zaspekulovat, že výšku Samsung stlačí pod 145 milimetrů a tloušťku udrží kolem 70 milimetrů. Výsledkem by byl příjemně kompaktní telefon, který by velmi pravděpodobně bylo možné ovládat pohodlně i jednou rukou.

Teoretické porovnání současného Apple iPhonu 13 a možného budoucího Samsungu Galaxy S22

Do menšího těla se vměstná nepatrně menší displej, úhlopříčka má být vcelku atypických 6,06". S ohledem na menší displej nijak zvlášť nepřekvapí nasazení baterie s kapacitou 3 700 mAh. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se spekulace potvrdí a Samsung do menšího a velmi dobře vybaveného telefonu skutečně vloží své naděje.