Motorola Moto G9 Plus je oficiální. Má obří displej a velkou baterii

Fotografie: gizmochina.com

Motorola dnes skrze oficiální stránky představila Moto G9 Plus. Velké překvapení to však není, neboť před pár dny o telefonu vše prozradil slovenský operátor Orange. Hned na úvod je třeba říci, že jde o smartphone, který nebude vyhovovat lidem hledající kompaktní mobil. Motorola Moto G9 Plus má na výšku 170 milimetrů a šířka je přes 78 milimetrů. Důvodem je obrovský displej s úhlopříčkou 6,8 palce a Full HD+ rozlišením. Tělo telefonu je potaženo nano vrstvou, je tak odolné proti stříkající vodě.

Ačkoliv půjde o telefon střední třídy, je vybaven slušným Snapdragonem 730 a 4GB operační pamětí. Více než dostatečné je 128GB úložiště a pro jistotu je připraven slot pro paměťovou kartu. Novina je osazena Androidem 10, který lze zabezpečit čtečkou otisku prstů na pravém boku.

Na zadní straně je čtveřice fotoaparát. Hlavní 64megapixelový fotoaparát doplňuje 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač. Zbylé dva fotoaparáty mají 2 megapixely a slouží pro makro snímky, respektive práci s hloubkou ostrosti. Zbývá doplnit informaci o čelním fotoaparátu v průstřelu v levém rohu displeje – má 16 megapixelů.

Velkým lákadlem novinky bude baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou velmi rychlého 30W nabíjení. Z další výbavy můžeme zmínit USB-C, 3,5mm jack i NFC.

Motorola Moto G9 Plus byla oficiálně oznámena skrze brazilské stránky Motoroly, ale jak již víme, objeví se i v Evropě. Cena by se měla pohybovat kolem hranice 7 tisíc korun.