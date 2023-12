12GB RAM, třídenní výdrž a OIS? Moto G54 Power Edition nepřestává ohromovat

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vánoce se blíží a pokud stále přemýšlíte nad smartphonem s opravdu výhodným poměrem ceny a výkonu, máme tu pro vás jeden tip. Tím je Motorola Moto G54 Power Edition, která je důkazem toho, že nízká cena nemusí znamenat ústupky, určitě ne takové, jak se nám někteří výrobci snaží namluvit. V dnešním článku se zaměříme na 5 důvodů, proč byste letos měli dát Motorole šanci.

1. Zvýšená odolnost a subtilní rozměry

Moto G54 Power Edition je smartphone s opravdu velkou baterií, její kapacita činí 6 000 mAh, přesto se pyšní opravdu subtilními rozměry 161,1 × 73,8 × 8,9 mm a hmotností 192 gramů. S přihlédnutím na velikost baterie jde o malý zázrak. Kromě rozměrů potěší i zvýšená odolnost IP52.

Mnohé jistě potěší i fakt, že Moto G54 Power Edition v ruce nijak nedře, naopak, díky zaobleným rohům a hranám padne do ruky jako ulitá. Na výběr máte z několika barevných variant (světle modré, tmavě modré a zajímavé „mint“ zelené).

2. Výdrž? Dva dny jistotou, tři realitou

Velkou kapacitu baterie jsme již zmínili, ale co výdrž? Jistě už dobře víte, že jen samotné mAh nehrají velkou roli, ale v případě Moto G54 Power Edition to neplatí, s kapacitou hospodaří více než dobře a i díky procesoru s 6nm výrobní technologií vydrží s přehledem dva až tři dny náročného používání. A to je výsledek, který se jen tak nevidí, zvláště ne v dnešní době „jednodenních“ smartphonů. Díky 30W drátovému nabíjení je pak možné doplnit energii z 10 na 75 % za příjemných 45 minut

3. Fotoaparát s OIS? Samozřejmě...

Co by to bylo za smartphone bez slušného fotoaparátu? Ani v tomto ohledu vás Motorola Moto G54 Power Edition nezklame. Hlavní snímač nabídne 50 Mpx, nechybí ani 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a 16Mpx selfie kamera. Naštěstí se Motorola vyvarovala zbytečných 2Mpx snímačů, které jsou stejně zbytečné. Za ušetřené peníze raději investovala do hlavního fotoaparátu, který nabídne OIS.

Ta dopomůže při natáčení videí, ale využijete ji i při focení za nepříznivých světelných podmínek. Moto sice nezastoupí „zrcadlovku“, ale za její výsledky se nebudete stydět ani na panelu větší televize.

4. Výhled na Android 15 a 4 roky bezpečnostních záplat

Motorola se vcelku nedávno vytáhla s opravdovým vánočním dárkem, přislíbila totiž aktualizaci na Android 15 a 4 roky bezpečnostních záplat. To znamená, že budete mít spolehlivý a zabezpečený telefon i v roce 2027. Ano, u TOP modelů jde o standard, nad kterým bychom se nepozastavili, ale u telefonu nižší střední třídy (alespoň podle ceny) už jde o informaci, která stojí za to vyzdvihnout.

5. 120Hz obnovovací frekvence nesmí chybět

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak 6,5" displej s Full HD+ rozlišením. Je sice typu LCD, ovšem nabízí 120Hz obnovovací frekvencí, což opět není standard. Věříme však, že v roce 2024 se i tento bonus standardem stane a Motorola bude inspirací pro další výrobce.

Ani zbytek neurazí, naopak

Výčet pozitiv je slušný, ale Motorola tím rozhodně nekončí. Potěší i štědrá dávka paměti RAM, konkrétně 12 GB, interní úložiště nabídne 256 GB, nechybí ani slot pro paměťové karty. Samozřejmostí je podpora 5G, NFC a radost nekazí ani použitý procesor MediaTek Dimensity 7020. Osobně jsem potěšen i čistým prostředím operačního systému Android 13, který zpestřují gesta Moto, kterými lze ovládat například svítilnu.

Cenou skoro vyráží dech

A cena? G54 Power Edition pořídíte za cenu lehce pod 5 000 Kč, což je nabídka, která se zkrátka neodmítá, co myslíte?