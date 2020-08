Ministerstvo zdravotnictví pracuje na eRoušce 2.0. Bude konečně fungovat?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

S blížícím se koncem léta opět dochází ke zpřísňování opatření, jejichž cílem je minimalizovat dopady koronaviru. S tím úzce souvisí i aplikace eRouška verze 1.0, kterou pro stát vytvořili dobrovolníci na platformě Covid19CZ pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a která bohužel ne zrovna ideálně fungovala například na iPhonech. Dnes už eRoušku spravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie za podpory několika dobrovolníků. S cílem vylepšit její funkce připravují aplikaci eRouška 2.0, jak se lze dočíst přímo na erouska.cz.

2/2 Apple a Google společně vyvíjejí rozhraní, které trasovacím aplikacím umožňuje spolehlivě přistupovat k systémovým prostředkům Android a Apple zařízení za účelem zaznamenání setkání a bezpečné výměny dat mezi uživateli. Více na https://t.co/mYfOKZre2f — eRouška (@RouskaE) August 19, 2020

Novinky v aplikaci eRouška 2.0

Bezproblémově bude fungovat na iPhonech

Naučí se komunikovat s trasovacími aplikacemi v rámci EU

Soustředí se na vyšší ochranu osobních údajů

Nabídne informační servis ke COVID-19

Chystá se eRouška 2.0. Používali jste první? A budete druhou? — Marek Vacovský (@MarekVacovsky) August 19, 2020

Na sociálních sítích pak tvůrci aplikace oznamují, že jako jediná v ČR bude eRouška 2.0 využívat Apple/Google protokol, který zajišťuje spolehlivé fungování na Android a iOS zařízeních bez potřeby dalšího nastavení, snižuje spotřebu baterie a zajišťuje vysokou míru anonymity všech uživatelů. To by mohlo výraznou mírou přispět k jejímu většímu rozšíření. Autoři aplikace pak dodávají, že by se nová verze měla v obchodech s aplikacemi objevit ideálně v první polovině září, nicméně záleží na schvalovacím procesu.

Stáhnout eRouška