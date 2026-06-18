Levná mobilní data na léto? Zkuste akci u BLESKmobilu

Mobilních dat není takřka nikdy dost a v dnešním době se už málokdo chce spoléhat na nějaké veřejné Wi-Fi. Náš nejstarší virtuální operátor BLESKmobil přišel se speciální letní akcí na svůj štědrý datový balíček nabízející celých 60 GB na měsíc (viz bleskmobil.cz). Celý červen, červenec a srpen je balíček nabízen s 50% slevou a vyjde vás jen na 299 Kč.
Balíček si můžete aktivovat snadno skrze aplikaci, případně prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru EXTRA30 na číslo 999 340. Podmínkou využití je aktivace nejpozději do 30. září 2026. Následně bude balíček platný až do konce letošního roku. Teoreticky jej tak můžete využívat takřka půl roku. Po uplynutí doby, tedy po 31. prosinci 2026 se cena vrátí na standardních 599 Kč.
Balíček můžete samozřejmě kdykoliv deaktivovat v samoobsluze nebo odesláním SMS ve tvaru názvu balíčku mezera “D” jako deaktivace - například vu tohoto balíčku “ULTRA D” na číslo 999 340.