mobilenet.cz na sociálních sítích

Levná mobilní data na léto? Zkuste akci u BLESKmobilu

Michal Pavlíček
Levná mobilní data na léto? Zkuste akci u BLESKmobilu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Za 299 Kč získáte 60 GB dat na měsíc
  • Aktivaci je nutné provést nejpozději do konce září
  • Následně bude výhodná cena platná do konce roku

Mobilních dat není takřka nikdy dost a v dnešním době se už málokdo chce spoléhat na nějaké veřejné Wi-Fi. Náš nejstarší virtuální operátor BLESKmobil přišel se speciální letní akcí na svůj štědrý datový balíček nabízející celých 60 GB na měsíc (viz bleskmobil.cz). Celý červen, červenec a srpen je balíček nabízen s 50% slevou a vyjde vás jen na 299 Kč.

BLESK Mobil

Balíček si můžete aktivovat snadno skrze aplikaci, případně prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru EXTRA30 na číslo 999 340. Podmínkou využití je aktivace nejpozději do 30. září 2026. Následně bude balíček platný až do konce letošního roku. Teoreticky jej tak můžete využívat takřka půl roku. Po uplynutí doby, tedy po 31. prosinci 2026 se cena vrátí na standardních 599 Kč.

Je libo neomezená data na dovolenou? O2 má nové roamingové balíčky
Přečtěte si také

Je libo neomezená data na dovolenou? O2 má nové roamingové balíčky

Balíček můžete samozřejmě kdykoliv deaktivovat v samoobsluze nebo odesláním SMS ve tvaru názvu balíčku mezera “D” jako deaktivace - například vu tohoto balíčku “ULTRA D” na číslo 999 340.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze