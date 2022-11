Lenovo Tab P12 Pro: výjimečný tablet pro náročné uživatele

Fotografie: Lenovo

Až dosud byla celá řada technických funkcí vyhrazena především notebookům a stolním počítačům. Díky neustálému vývoji technologií ale dostává slovní spojení „multimediální tablet s ohromujícím výkonem“ mnohem jasnější obrysy.

S tabletem Lenovo Tab P12 Pro budete připraveni na jakoukoliv výzvu, která vás může potkat doma, v kanceláři i na cestách. Tento 12,6palcový tablet s tělem vyrobeným z lehké hliníkové slitiny zvládne s pomocí přibaleného pera Lenovo Precision Pen 3 a volitelné klávesnice 2v1 s trackpadem zastoupit váš počítač. Dokáže se také snadno proměnit na sekundární bezdrátový displej pro váš notebook, který podporuje dotykové funkce a použití pera díky Lenovo Project Unity.

Důležitou roli při práci, zábavě, psaní poznámek a dalších činnostech hraje vnitřní výbava. Na tomto poli se Tab P12 Pro opírá o výkonný osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 870 s taktem až 3,2 GHz, grafický čip Adreno 650 a 8GB RAM. Nejen multimediální obsah, ale také hry nebo náročné aplikace bez problémů zobrazí AMOLED displej s 2K rozlišením a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Dobrou zprávou je také až 15hodinová výdrž na baterii. Sečteno a podtrženo, Lenovo Tab P12 Pro může klidně nahradit váš starý domácí počítač nebo být užitečným společníkem nejen na služebních cestách.

Ochrana pro případ nehody

Ani zvýšená opatrnost při používání jakéhokoliv digitálního zařízení nemusí být dostatečná, protože nehody se stávají. Z toho důvodu přišlo Lenovo se speciální akcí na záruku Lenovo ADP ONE. Pokud neúmyslně zničíte svůj tablet Tab P12 Pro, Lenovo v rámci tohoto záručního balíčku jednou na vlastní náklady provede opravu nebo tablet vymění za jiný.

Služba Lenovo ADP ONE kryje neúmyslné poškození způsobené politím, nárazem nebo pádem z maximálně 5 metrů a elektrickým přepětím. Speciální nabídka se vztahuje na vybrané modely tabletů z produktové rodiny Tab P a Yoga, zakoupené od poloviny letošního srpna do konce roku 2022. Po registraci balíčku do 14 dnů od nákupu můžete mít po celou dobu základní záruky tabletu klid na duši. Pokud by se vašemu novému zařízení stala nějaká nepříjemná nehoda, máte pomoc s řešením tohoto problému jistou.