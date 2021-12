Kupujeme první dron: podle čeho vybírat?

Fotografie: Dronpro

Dronímu šílenství už nemůžete dále odolávat a rozhodli jste se, že si svůj první dron pořídíte i vy? Podívejte se na základní parametry, které byste u dronu měli řešit, a jaké modely doporučují odborníci pro začátečníky.

Jak vybrat dron pro začátečníka?

Pokud s drony teprve začínáte, nebo se chystáte dron darovat jako dárek, je důležité vybrat takový stroj, který se bude snadno ovládat, ale zároveň nezačne aspirujícího pilota brzy nudit. Při výběru se dívejte na parametry, jako je:

Kvalita videozáznamu integrované kamery a fotoaparátu na dronu. Standardem je aktuálně 4K rozlišení pro video a kolem 12 MP pro foto.

Doba letu na jedno nabití , neboli tzv. flight-time. Standardem je dnes výdrž kolem 30 minut.

, neboli tzv. flight-time. Standardem je dnes výdrž kolem 30 minut. Množství letových a záznamových režimů. V tomto parametru excelují drony DJI, které mají až desítku chytrých režimů, se kterými na jeden pokyn zalétáte úžasné manévry a natočíte efektní snímky, i když ovladač dronu držíte v ruce poprvé.

Velikost, váha a skladnost. Abyste se s dronem sžili a neváhali jste, jestli se vám ho tam či onam vyplatí „tahat", je nejlepší vybrat lehkou kvadrokoptéru se skládacími rameny. Dron tak rychle složíte do batůžku nebo kabelky, nepronese se vám a výpravy s dronem si opravdu oblíbíte.

Pokud výše zmíněné parametry aplikujeme na aktuální nabídku dronů, tak v poměru cena/výkon je ideální pro začátečníka investovat do dronu nižší střední kategorie, jako je v současnosti nejpopulárnější skládací dron na trhu Mini 2. Chlubí se kvalitou videa ve 4K, fotí 12MP fotografie, ve vzduchu vydrží 31 minut, podporuje 9 chytrých režimů a focení několika typů panoramat a navíc váží jen 249 gramů.

Alternativy k dronu Mini 2

Kvalitativně o úroveň níž najdete model Mavic Mini (první generace Mini 2), který natáčí ve 2,7K, o úroveň výše zase DJI Air 2S, který natáčí až v 5,4K, ale stále je velmi user friendly. Rozhodně však nemá pro začátečníka smysl investovat do profesionálních nebo poloprofesionálních dronů, jak je třeba nedávno představený Mavic 3. Do těch jděte, až si osaháte základy a zjistíte, co od dronu přesně požadujete.

Jak se s prvním dronem naučit létat?

Doporučujeme pro nákup dronu vybrat specializovaný obchod, kde vás s novým dronem po vybalení z krabice seznámí a předají vám tipy, jak létat, abyste nehavarovali a neporušovali pravidla. V droní speciálce DronPro dokonce dávají ke každému nákupu dronu školení První start pro začátečníky zdarma. Po osvojení základů se pak určitě vyplatí projít i dalšími kurzy létání s dronem, kde se zaměříte na druh využití dronu, které vás nejvíce zajímá (chytré režimy, focení, natáčení, letecké práce atd.).

Pozor: svůj dron i sebe jako pilota musíte registrovat

Pokud se rozhodnete pro dron těžší než 250 gramů nebo s kamerou, pamatujte také na to, že od začátku roku 2021 musíte svůj dron i sebe jako provozovatele registrovat na portále ÚCL. Registrace do základní kategorie provozu OPEN, kde můžete létat bez omezení nad nezastavěnými plochami a s jistými omezeními nad zastavěnými, probíhá online a je zdarma, takže se nemusíte bát, že byste to nezvládli. U dalších kategorií provozu už je to trochu složitější a vyplatí se obrátit na odborníky, kteří vám se získáním konkrétního řidičáku na dron pomohou.