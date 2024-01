Kupte si nové Galaxy Watch6. Samsung vám vrátí 2 500 Kč zpět

Fotografie: Mobil Pohotovost

Už jen šest dní si můžete pořídit aktuální šestou řadu Galaxy Watch supervýhodně. Samsung vám totiž při koupi hodinek vrátí až 2 500 Kč ve formě cashbacku. Ale pozor, akce končí už 16. ledna.

Absolutně nejvýhodněji teď pořídíte Samsung Galaxy Watch6 Classic, uplatníte na ně vůbec nejvyšší možný cashback 2 500 Kč. Díky tomu vyjdou už na 7 990 Kč (běžně 10 490 Kč). Akce však platí na všechny modely šesté řady Samsung Galaxy Watch.

Ceny Samsung Galaxy Watch po odečtení cashbacku:

Pro uplatnění cashbacku stačí své nové hodinky zaregistrovat na tomto linku, kde najdete i kompletní informace o pravidlech akce. Samsung cashback se vztahuje i na sortiment smartphonů a tabletů, na kterých můžete ušetřit dokonce až 10 000 Kč. Kompletní nabídku produktů najdete právě tady.

Soutěžte a vyhrajte nový Galaxy S

Všichni netrpělivě čekáme na odhalení nového Samsungu, které proběhne už za týden, 17. ledna v 19:00. Zkuste své štěstí a zapojte se do soutěže o novinku Samsung. Stačí na stránce mp.cz/galaxyunpacked vyplnit kontaktní e-mail, a zaregistrovat se tak k odběru Samsung novinek. Přihlásit se můžete kdykoli do 17. 1. 2024, 19:00. Vylosování výherců proběhne do týdne od skončení soutěže.