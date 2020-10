Známe české ceny a dostupnost novinek z řady Xiaomi Mi 10T

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi včera na českém trhu oficiálně představilo trojici modelů z řady Mi 10T. Nejlépe vybavený model Mi 10T Pro přichází na český trh s cenou 14 999 Kč ve variantě 8 + 128 GB a za 15 999 Kč ve verzi 8 + 256 GB. Cena Mi 10T ve verzi 6 + 128 GB startuje na 12 999 Kč a s paměťovou verzí 8 + 128 GB na 13 999 Kč. Smartphone Mi 10T Lite přichází na český trh s cenovkou 7 999 Kč ve verzi 6 + 64 GB a za 8 999 Kč ve verzi 6+128 GB. Všechny tři mobily budou dostupné od 30. 10. 2020.

V předprodeji dárek zdarma

Nedočkavé fanoušky potěší speciální předprodejní akce, která potrvá od 16. do 29. října. Ke každé předobjednávce Mi 10T Pro dostane zákazník zdarma robotický vysavač Mi Robot Vacuum Mop Essential v hodnotě 5 990 Kč. Tato akce platí pouze k Mi 10T Pro a pouze pro předprodej.

Speciální akce pro nové kupující

Při koupi telefonů z nové série Mi 10T Pro a Mi 10T má zákazník ještě navíc možnost využít jednu opravu displeje zdarma, a to do 6 měsíců od jeho nákupu. Platnost akce je od 16. 10. 2020 do 16. 1. 2022.

Technické parametry Xiaomi Mi 10T Lite Kompletní specifikace Konstrukce 165,4 × 76,8 × 9 mm , 214,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,67" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 820 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost Q4 2020, ?

Technické parametry Xiaomi Mi 10T Kompletní specifikace Konstrukce 165,1 × 76,4 × 9,3 mm , 218 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,67" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost Q4 2020, ?