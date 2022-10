Kdo bude mistrem ČR v mobilních hrách? V Praze startuje Samsung MČR Wild Rift

Fotografie: PLAYzone

Sedm nejlepších týmů z dosavadního průběhu letošní sezóny si to 22. - 23. října rozdá o titul Samsung MČR Wild Rift. Do pražské Vodafone PLAYzone Areny dorazí jako jasný favorit sestava Entropiqu, která doposud neprohrála jediný zápas. Překvapit se pokusí eSuba i GLORE, boj o medaile by měl proběhnout mezi těmito třemi mančafty. Nebo snad někdo překvapí?