Jak z mobilu neudělat špiona v kapse?

Fotografie: Samsung

Zvykli jsme si, že s mobilními telefony trávíme v podstatě veškerý svůj čas ve dne i v noci. Díky nim jsme neustále k zastižení, používáme řadu komunikačních platforem, sociálních sítí, smartphonem platíme, vyřizujeme e-maily, fotografujeme, natáčíme a obvykle ho máme vedle sebe i na nočním stolku, když usínáme. To vše z něj ale dělá ideální terč nenechavců, kteří chtějí proniknout do vašeho soukromí, obohatit se, nebo „jenom“ sledovat vaše aktivity a sbírat materiál pro pozdější využití, ať už by šlo o různé vyděračské nebo kompromitující kampaně.

Začnete u výběru značky

Smartphonu svěřujeme mnohé ze svého soukromí a často si to ani neuvědomujeme. Proto je zcela zásadní myslet na to už ve chvíli, kdy si mobil kupujete. Naprostá většina spotřebitelů se zajímá o poměr ceny a výkonu telefonu a příliš se nezamýšlí nad konkrétní značkou, jejím původem a renomé. I to však může hrát důležitou roli.

Kvalitní značky smartphonů myslí na bezpečnost uživatelů a mají integrované vlastní bezpečnostní platformy, jako například platforma KNOX, kterou jsou vybaveny všechny telefony Samsung. Ty uchrání uživatele před nejčastějšími kybernetickými hrozbami.

Jiné ponechávají otázku kyberbezpečnosti na samotném uživateli a potom záleží čistě na něm, zda si pořídí některý z mobilních antivirů. Každopádně to je určitě více než vhodné, protože hackeři a různí podvodníci stále častěji přesouvají svůj zájem o desktopů a notebooků k mobilním zařízením, která obsahují čím dál více osobních dat, včetně choulostivých fotografií a videí, jež se dají zneužít pro vydírání obětí.

Zamykáte displej?

Nemusí to být ale přímo hacker, kdo se vláme do vašeho mobilního telefonu. Stačí, když smartphone občas necháte ležet na veřejně přístupném místě a nepoužíváte žádný způsob zamykání obrazovky. Stačí chvíle, a kdokoli vám může do telefonu stáhnout škodlivý nebo sledovací software. A nemusí to být nikdo vám neznámý. Velkou aktuální hrozbou jsou stalkerwary, které svým blízkým na mobil instalují žárliví partneři. Zamknutý telefon oceníte i ve chvíli, kdy vám ho někdo ukradne nebo ho ztratíte. Máte velkou šanci, že se dotyčný k jeho obsahu vůbec nedostane.

Způsobů zamykání displeje je několik, od klasických PINů, kdy je ale třeba volit náhodný shluk čísel a zásadně se vyvarovat chronicky známým heslům „123456“, přes otisk prstu po sken obličeje. Dají se dokonce i kombinovat, což samozřejmě bezpečnost vašeho smartphonu výrazně posílí.

Zabezpečte data a aktualizujte

Mobilní telefon už dnes slouží i jako úložiště důležitých dokumentů, u kterých byste byli opravdu neradi, kdyby je někdo odcizil. Proto je dobré taková data ukládat do zabezpečené části mobilu, která je na hardwarové úrovni oddělena od běžného systému, a tudíž se do ní případný útočník nemůže dostat. Kvalitní telefony mají přímo integrovanou zabezpečenou složku, do níž se uživatel dostane opět jen po zadání hesla, případně stvrzením otisku prstu nebo skenem obličeje. Do ní si mohou uživatelé přesunout veškerá citlivá a choulostivá data, o která v žádném případě nechtějí přijít.

A rada na závěr? Aktualizujte, aktualizujte a aktualizujte. Proto je při výběru telefonu důležité, mimo jiné, dbát i na to, po jak dlouhou dobu výrobce poskytuje bezpečnostní aktualizace. Doba podpory se totiž může lišit i dva a více roků. Neaktualizujte jen operační systém vašeho telefonu, ale také veškeré aplikace. A pokud některé nepoužíváte, raději je smažte. Aplikace do telefonu nahrávejte pouze z prověřených a oficiálních obchodů a nejprve si přečtěte jejich hodnocení a komentáře uživatelů.

Pečlivě zvažujte, jaká oprávnění nové aplikaci schválíte, protože je určitě divné, když vás aplikace Kalkulačka požádá o přístup k fotoaparátu nebo údajům o vaší poloze. Zkrátka buďte stále ve střehu, protože útočníci určitě nespí.